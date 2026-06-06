「人が笑う」とどんな「健康効果」があるかご存知ですか？医師が徹底解説！

笑う門には福来るって言うけど本当なの？メディカルドック監修医が笑うことによる健康効果などを解説します。

※この記事はメディカルドックにて『「笑う門には福来る」に医学的な根拠はあるの？医師が徹底解説！』と題して公開した記事を再編集して配信している記事となります。

監修医師：

上田 雄大（医師）

「笑う門には福来る」って言うけど本当なの？

【経歴】2019年 東邦大学医学部卒業。同年より湘南藤沢徳洲会病院にて初期研修・後期研修を修了し、総合診療科のチーフドクターとして幅広い内科診療に従事。急性期から慢性期、在宅復帰支援に至るまで包括的な診療を経験する。2025年よりふたば在宅クリニックにて訪問診療を担当。地域に根ざした家庭医療・終末期ケアに注力している。

「笑う門には福来る」とは、明るく笑顔でいる人のもとには自然と幸運が訪れる、という意味のことわざです。

近年ではこの考え方に、医学的・科学的にも一定の根拠があることが分かってきました。笑うという行為は、脳・自律神経・免疫系・ホルモン分泌などに影響を与え、気分を明るくするだけでなく、体の内側から健康を支える働きを持っています。

人が笑うとどんな健康効果があるの？

ストレスの軽減

笑うと、脳の緊張がほぐれ、ストレスホルモンであるコルチゾールの分泌が低下するとされています。

強いストレス状態が続くと、自律神経が乱れ、心身の不調につながりますが、笑うことで副交感神経が優位になり、心身がリラックス状態に入ります。

免疫力の向上

笑うことで、免疫細胞のひとつであるナチュラルキラー（NK）細胞の働きが活性化するとされています。

NK細胞はウイルス感染細胞やがん細胞を攻撃する役割を持っており、免疫機能の中心的な存在です。

血行促進・血圧安定

笑うと表情筋や腹筋が動き、呼吸が深くなり、全身に酸素が行き渡ります。これにより血管が拡張し、血流が改善されることで血圧が安定しやすくなります。

脳の活性化・認知機能の維持

笑うことで脳が刺激され、前頭葉を中心に脳の活動が活発になります。

前頭葉は思考力・判断力・感情コントロールに関わる部位で、加齢とともに衰えやすい部分です。

痛みの緩和

笑うと脳内で鎮痛作用を持つ物質が分泌されます。慢性的な肩こりや腰痛、頭痛などの自覚症状が和らぐケースもあり、補助的な効果が期待されることもあります。

「笑う門には福来る」についてよくある質問

ここまで笑う門には福来るについて紹介しました。ここでは「笑う門には福来る」についてよくある質問に、メディカルドック監修医がお答えします。

よく笑う人は免疫力が高いのでしょうか？

上田 雄大

よく笑う人はストレスが軽減され、免疫細胞の働きが活性化しやすいとされています。ただし、笑うだけで病気を完全に防げるわけではありません。十分な睡眠や栄養、運動と組み合わせることが大切です。

まとめ

笑うことは、単なる感情表現ではなく、心と体の健康を支える大切な行動です。ストレス軽減、血流改善、免疫力向上、心の安定など、多くの健康効果が期待できます。忙しい毎日の中でも、好きな人と話す、面白い動画を見る、意識して口角を上げる、日常の小さな「笑い」を大切にしてみてください。

「笑う門には福来る」と関連する病気

「笑う門には福来る」と関連する病気は4個ほどあります。

各病気の症状・原因・治療方法など詳細はリンクからメディカルドックの解説記事をご覧ください。

循環器系

精神科・心療内科

高血圧動脈硬化うつ病

不安障害

笑うという行為は、脳・自律神経・免疫系・ホルモン分泌などに影響を与え、精神面・身体面の健康を支える働きを持っています。

「笑う門には福来る」と関連する症状

「笑う門には福来る」と関連している、似ている症状は4個ほどあります。

各症状・原因・治療方法などについての詳細はリンクからメディカルドックの解説記事をご覧ください。

関連する症状

慢性的なストレス

肩こり

不眠

慢性的な疲労感

これらの症状は笑うことを減らす可能性があり、また笑うことが減ることでこれらの症状の悪化が見られる可能性もあります。

参考文献

Stress relief from laughter? - Mayo Clinic

The health benefits of humor - Mayo Clinic Press

The Healing Benefits of Humor and Laughter - U.S. Department of Veterans Affairs

Laugh it up! Benefits of laughter for older adults - UCLA Health

The effect of laughter on the immune function of female university students - 山口県立大学看護学部紀要

笑って元気に、笑いの力でストレス解消～生活習慣病・認知症予防～ - 福島県立医科大学