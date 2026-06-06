――――――――――――――――――― 6月 8日 (月) ――

◆国内経済

・1-3月期GDP[改定値] (8:50)

・4月国際収支 (8:50)

・月間対外及び対内証券売買契約等の状況 (8:50)

・5月景気ウォッチャー調査 (14:00)

・マレーシア首相が来日 (～10日)

◆国際経済ｅｔｃ

・オーストラリア市場休場

・ドイツ4月製造業新規受注 (15:00)

・米アップル の年次開発者会議「WWDC」 (～12日)



――――――――――――――――――― 6月 9日 (火) ――

◆国内経済

・5月マネーストックM2 (8:50)

・5月工作機械受注 (15:00)

◆国際経済ｅｔｃ

・ドイツ4月鉱工業生産 (15:00)

・ドイツ4月貿易収支 (15:00)

★米国4月貿易収支 (21:30)

・米国5月中古住宅販売件数 (23:00)

・米国4月卸売在庫[確報値] (23:00)

・米国4月卸売売上高 (23:00)

★中国5月貿易収支

・米国3年国債入札



――――――――――――――――――― 6月10日 (水) ――

◆国内経済

・5月国内企業物価 (8:50)

・大型基幹ロケット「H3」 (新機体「30形態」) を打ち上げ

・30年国債入札

◆国際経済ｅｔｃ

★中国5月消費者物価指数 (10:30)

★中国5月生産者物価指数 (10:30)

・米国MBA住宅ローン申請指数 (20:00)

★米国5月消費者物価指数 (21:30)

・米国週間石油在庫統計 (23:30)

・米国5月月次財政収支 (11日3:00)

・カナダ中銀が政策金利を発表

・米国10年国債入札

【海外決算】

[米]オラクル

◆新規上場、市場変更 など

〇ユタカ技研 <7229> [東証Ｓ]：上場廃止

〇ＭＵＴＯＨホールディングス <7999> [東証Ｓ]：上場廃止



――――――――――――――――――― 6月11日 (木) ――

◆国内経済

★4-6月期法人企業景気予測調査 (8:50)

・週間対外及び対内証券売買契約等の状況 (8:50)

・5月都心オフィス空室率 (11:00)

・5月投信概況 (15:00)

◆国際経済ｅｔｃ

★ECB (欧州中央銀行) が政策金利を発表 (21:15)

★米国5月生産者物価指数 (21:30)

・米国新規失業保険申請件数 (21:30)

★ラガルドECB総裁が記者会見 (21:45)

・トルコ中銀が政策金利を発表

・ユーロ・グループ (非公式ユーロ圏財務相会合)

・サッカーW杯開幕 (～7月19日)

・米国30年国債入札

【海外決算】

[米]アドビ 、レナー

◆新規上場、市場変更 など

〇カイノス <4556> [東証Ｓ]：上場廃止



――――――――――――――――――― 6月12日 (金) ――

◆国内経済

★メジャーSQ

・4月鉱工業生産[確報値] (13:30)

・4月設備稼働率 (13:30)

◆国際経済ｅｔｃ

・フィリピン市場休場

・英国4月GDP (15:00)

・ドイツ5月消費者物価指数[確報値] (15:00)

・インド5月消費者物価指数 (19:30)

・米国6月ミシガン大学消費者信頼感指数 (23:00)

★米スペースX がナスダック市場に上場予定

・EU経済・財務相 (ECOFIN) 理事会

◆新規上場、市場変更 など

〇タカラバイオ <4974> [東証Ｐ]：上場廃止



――――――――――――――――――― 6月13日 (土) ――

◆国際経済ｅｔｃ

★高市首相が欧州歴訪 (～18日)

・天皇・皇后両陛下がオランダ・ベルギー訪問 (～26日)



――――――――――――――――――― 6月14日 (日) ――

◆国際経済ｅｔｃ

★G7サミット (先進7カ国首脳会議) (フランス・エビアン、～16日)

★日英首脳会談



※「★」は特に注目されるイベント。カッコ ()内は日本時間。



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