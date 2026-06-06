来週の【重要イベント】米貿易収支、米消費者物価、メジャーSQ (6月8日～14日)
――――――――――――――――――― 6月 8日 (月) ――
◆国内経済
・1-3月期GDP[改定値] (8:50)
・4月国際収支 (8:50)
・月間対外及び対内証券売買契約等の状況 (8:50)
・5月景気ウォッチャー調査 (14:00)
・マレーシア首相が来日 (～10日)
◆国際経済ｅｔｃ
・オーストラリア市場休場
・ドイツ4月製造業新規受注 (15:00)
・米アップル の年次開発者会議「WWDC」 (～12日)
――――――――――――――――――― 6月 9日 (火) ――
◆国内経済
・5月マネーストックM2 (8:50)
・5月工作機械受注 (15:00)
◆国際経済ｅｔｃ
・ドイツ4月鉱工業生産 (15:00)
・ドイツ4月貿易収支 (15:00)
★米国4月貿易収支 (21:30)
・米国5月中古住宅販売件数 (23:00)
・米国4月卸売在庫[確報値] (23:00)
・米国4月卸売売上高 (23:00)
★中国5月貿易収支
・米国3年国債入札
――――――――――――――――――― 6月10日 (水) ――
◆国内経済
・5月国内企業物価 (8:50)
・大型基幹ロケット「H3」 (新機体「30形態」) を打ち上げ
・30年国債入札
◆国際経済ｅｔｃ
★中国5月消費者物価指数 (10:30)
★中国5月生産者物価指数 (10:30)
・米国MBA住宅ローン申請指数 (20:00)
★米国5月消費者物価指数 (21:30)
・米国週間石油在庫統計 (23:30)
・米国5月月次財政収支 (11日3:00)
・カナダ中銀が政策金利を発表
・米国10年国債入札
【海外決算】
[米]オラクル
◆新規上場、市場変更 など
〇ユタカ技研 <7229> [東証Ｓ]：上場廃止
〇ＭＵＴＯＨホールディングス <7999> [東証Ｓ]：上場廃止
――――――――――――――――――― 6月11日 (木) ――
◆国内経済
★4-6月期法人企業景気予測調査 (8:50)
・週間対外及び対内証券売買契約等の状況 (8:50)
・5月都心オフィス空室率 (11:00)
・5月投信概況 (15:00)
◆国際経済ｅｔｃ
★ECB (欧州中央銀行) が政策金利を発表 (21:15)
★米国5月生産者物価指数 (21:30)
・米国新規失業保険申請件数 (21:30)
★ラガルドECB総裁が記者会見 (21:45)
・トルコ中銀が政策金利を発表
・ユーロ・グループ (非公式ユーロ圏財務相会合)
・サッカーW杯開幕 (～7月19日)
・米国30年国債入札
【海外決算】
[米]アドビ 、レナー
◆新規上場、市場変更 など
〇カイノス <4556> [東証Ｓ]：上場廃止
――――――――――――――――――― 6月12日 (金) ――
◆国内経済
★メジャーSQ
・4月鉱工業生産[確報値] (13:30)
・4月設備稼働率 (13:30)
◆国際経済ｅｔｃ
・フィリピン市場休場
・英国4月GDP (15:00)
・ドイツ5月消費者物価指数[確報値] (15:00)
・インド5月消費者物価指数 (19:30)
・米国6月ミシガン大学消費者信頼感指数 (23:00)
★米スペースX がナスダック市場に上場予定
・EU経済・財務相 (ECOFIN) 理事会
◆新規上場、市場変更 など
〇タカラバイオ <4974> [東証Ｐ]：上場廃止
――――――――――――――――――― 6月13日 (土) ――
◆国際経済ｅｔｃ
★高市首相が欧州歴訪 (～18日)
・天皇・皇后両陛下がオランダ・ベルギー訪問 (～26日)
――――――――――――――――――― 6月14日 (日) ――
◆国際経済ｅｔｃ
★G7サミット (先進7カ国首脳会議) (フランス・エビアン、～16日)
★日英首脳会談
※「★」は特に注目されるイベント。カッコ ()内は日本時間。
株探ニュース
◆国内経済
・1-3月期GDP[改定値] (8:50)
・4月国際収支 (8:50)
・月間対外及び対内証券売買契約等の状況 (8:50)
・5月景気ウォッチャー調査 (14:00)
・マレーシア首相が来日 (～10日)
◆国際経済ｅｔｃ
・オーストラリア市場休場
・ドイツ4月製造業新規受注 (15:00)
・米アップル の年次開発者会議「WWDC」 (～12日)
――――――――――――――――――― 6月 9日 (火) ――
◆国内経済
・5月マネーストックM2 (8:50)
・5月工作機械受注 (15:00)
◆国際経済ｅｔｃ
・ドイツ4月鉱工業生産 (15:00)
・ドイツ4月貿易収支 (15:00)
★米国4月貿易収支 (21:30)
・米国5月中古住宅販売件数 (23:00)
・米国4月卸売在庫[確報値] (23:00)
・米国4月卸売売上高 (23:00)
★中国5月貿易収支
・米国3年国債入札
――――――――――――――――――― 6月10日 (水) ――
◆国内経済
・5月国内企業物価 (8:50)
・大型基幹ロケット「H3」 (新機体「30形態」) を打ち上げ
・30年国債入札
◆国際経済ｅｔｃ
★中国5月消費者物価指数 (10:30)
★中国5月生産者物価指数 (10:30)
・米国MBA住宅ローン申請指数 (20:00)
★米国5月消費者物価指数 (21:30)
・米国週間石油在庫統計 (23:30)
・米国5月月次財政収支 (11日3:00)
・カナダ中銀が政策金利を発表
・米国10年国債入札
【海外決算】
[米]オラクル
◆新規上場、市場変更 など
〇ユタカ技研 <7229> [東証Ｓ]：上場廃止
〇ＭＵＴＯＨホールディングス <7999> [東証Ｓ]：上場廃止
――――――――――――――――――― 6月11日 (木) ――
◆国内経済
★4-6月期法人企業景気予測調査 (8:50)
・週間対外及び対内証券売買契約等の状況 (8:50)
・5月都心オフィス空室率 (11:00)
・5月投信概況 (15:00)
◆国際経済ｅｔｃ
★ECB (欧州中央銀行) が政策金利を発表 (21:15)
★米国5月生産者物価指数 (21:30)
・米国新規失業保険申請件数 (21:30)
★ラガルドECB総裁が記者会見 (21:45)
・トルコ中銀が政策金利を発表
・ユーロ・グループ (非公式ユーロ圏財務相会合)
・サッカーW杯開幕 (～7月19日)
・米国30年国債入札
【海外決算】
[米]アドビ 、レナー
◆新規上場、市場変更 など
〇カイノス <4556> [東証Ｓ]：上場廃止
――――――――――――――――――― 6月12日 (金) ――
◆国内経済
★メジャーSQ
・4月鉱工業生産[確報値] (13:30)
・4月設備稼働率 (13:30)
◆国際経済ｅｔｃ
・フィリピン市場休場
・英国4月GDP (15:00)
・ドイツ5月消費者物価指数[確報値] (15:00)
・インド5月消費者物価指数 (19:30)
・米国6月ミシガン大学消費者信頼感指数 (23:00)
★米スペースX がナスダック市場に上場予定
・EU経済・財務相 (ECOFIN) 理事会
◆新規上場、市場変更 など
〇タカラバイオ <4974> [東証Ｐ]：上場廃止
――――――――――――――――――― 6月13日 (土) ――
◆国際経済ｅｔｃ
★高市首相が欧州歴訪 (～18日)
・天皇・皇后両陛下がオランダ・ベルギー訪問 (～26日)
――――――――――――――――――― 6月14日 (日) ――
◆国際経済ｅｔｃ
★G7サミット (先進7カ国首脳会議) (フランス・エビアン、～16日)
★日英首脳会談
※「★」は特に注目されるイベント。カッコ ()内は日本時間。
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