◆日本生命セ・パ交流戦 ２０２６ ＤｅＮＡ８―３ソフトバンク（５日・横浜）

ソフトバンクのドラフト５位・高橋隆慶内野手＝ＪＲ東日本＝が、プロ初安打本塁打を記録した。

６点ビハインドの９回２死、ＤｅＮＡ・宮城の４球目、浮いたスライダーを強振した。打球は左中間スタンド中段に突き刺さり、プロ初安打本塁打をマーク。「やっと１本目が出た。打った後からふわふわしてるというか、実感が湧かない」と、いつもとは違う感覚を味わいながらダイヤモンドを一周した。

５月３１日の広島戦（みずほペイペイ）では「８番・一塁」でプロ初出場スタメンを経験。３打席連続三振に倒れて途中交代していた。

ほろ苦い１軍デビュー。３日の中日戦（バンテリンドーム）の試合前には、近藤と話し込む場面もあった。「タイミングをうまく取れていなくて、自分のスイングができなかった。ホークスには手本となる選手が多いので」と、タイミングの取り方や、ボールの待ち方を質問。「どの選手に聞いても、直球に合わせたタイミングで待つと言っていた。念頭に置いてやっていきたい」と意識を整えた上で、甘くなった球を逃さなかった。

目標の打者に挙げるのは、米大リーグ・カブスの鈴木誠也。日頃から鈴木の打撃など野球に関する動画を見てバットを握る時もあれば、陸上選手のトレーニング動画を見て走り方も学ぶこともあるという勉強家だ。「いいきっかけにして、今後も積み重ねていきたい」と高橋。一歩ずつ経験を重ね、大打者としての未来をつくっていく。