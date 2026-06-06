「最高の景色を2026」をテーマにしたラインナップ

株式会社BANDAI SPIRITSは、日本代表のグッズが当たる一番くじ「一番くじ サッカー日本代表ver. 〜最高の景色を2026〜」が、6月13日より順次発売予定と発表した。

「グッズを持って一緒に応援しよう」と紹介された商品は、日本代表のファンに向けた内容となっている。試合観戦を一緒に楽しむのに最適なアイテムが多数用意された。

ラインナップには、選手のサインがプリントされたブランケット＆クッションや、応援時に着用できる法被、選手の姿がデザインされたアクリルスタンド、かわいらしいマスコットやフィギュア、サマータオルなどが登場する。

グッズ化された選手の選出基準は、2025年10月14日に行われたキリンチャレンジカップ2025のブラジル代表戦における出場時間上位13人。価格は1回790円（税込）で、ファミリーマートやローソン、一番くじ公式ショップなどで取り扱われる。オンライン販売は6月15日17時より開始される予定だ。

まもなく開幕する北中米ワールドカップ（W杯）に向けた日本代表の戦いをさらに盛り上げるグッズとしてサポーターからの注目が集まっており、「めちゃくちゃ欲しい」「まって超可愛い」「どれ出ても当たりじゃん？！」「ほほほほほしい！！！」などの声が上がっている。（FOOTBALL ZONE編集部）