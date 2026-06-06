元横綱・白鵬さんのSNSにベンゼマが登場

かつてスペイン1部のレアル・マドリードで活躍し、現在はサウジアラビアでプレーをする元バロンドーラーが、伝説的な元力士の公式SNSに登場。

来日中に交流する姿に、ファンからは「すげぇ」「いいなぁ」と反響を呼んでいる。

来日して話題を呼んでいるのは現在38歳で、サウジアラビア1部アル・ヒラルでプレーするFWカリム・ベンゼマ。2009年にレアルに入団し、ラ・リーガ、スペイン国王杯、スペインスーパーカップとなどの国内タイトルに加え、UEFAチャンピオンズリーグ（CL）やクラブ・ワールドカップ（W杯）といったタイトルの獲得にも大きく貢献してきた。

その後23年夏にサウジアラビアのアル・イテハドへ加入し、昨季はサウジ国王杯優勝に貢献。そして今年2月にはアル・ヒラルへ電撃移籍を果たした。そんなベンゼマは自身のインスタグラムで来日中であることを報告していたが、元横綱の白鵬翔さんのインスタグラムにも登場。白鵬さんは「サッカーデビューします」という言葉とともに、ベンゼマとの2ショットを公開している。

まさかの大物2ショットにファンからは「ナイスツーショット」「わーお！」「すげぇ」「フォワードですか？」「いいなぁ…」「ベンゼマが小さく見える」などのコメントが寄せられている。（FOOTBALL ZONE編集部）