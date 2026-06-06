スウェーデン代表FWギェケレシュがギリシャ戦でFK弾

北中米ワールドカップ（W杯）で日本代表と対戦するスウェーデン代表は現地時間6月4日にギリシャ代表と対戦し、2-2で引き分けた。

エースFWヴィクトル・ギェケレシュが直接FKからゴールを決めたなか、「飛び道具に要注意」と反響を呼んでいる。

日本も警戒しなければならない飛び道具だ。0-1で迎えた後半8分にスウェーデンはゴール正面やや右寄りの位置で直接FKを獲得。ギェケレシュが右足を振り抜くと、壁に入った相手選手に当たって軌道が変わるも、勢いそのままゴールに向かった鋭いシュートはGKの手をかすめるようにしてネットへ吸い込まれていった。これが28歳のバースデーゴールとなった。

ギェケレシュは今季プレミアリーグを制したアーセナルで55試合に出場して21得点。189センチの長身で高さとパワーを兼ね備えたプレーに加えて、FKという武器があることも示した。SNSでは「FKも蹴れるのか」「意外だな」「代表だとFK蹴るのか」「こんなの蹴れるのか」「えっ？FKも決めれるの？」「ディフレクションだったとしてもこの威力は流石にヤバい」「日本戦ではやめてくれ」「怖いわぁ」といったコメントが寄せられていた。（FOOTBALL ZONE編集部）