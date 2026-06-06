◇東京六大学野球・春季フレッシュトーナメント 1次リーグA組 法大5−3慶大（2026年6月5日 神宮）

新人戦に当たるフレッシュトーナメントは1次リーグ2試合が行われた。A組は、法大が5―3で慶大を下して1位通過。慶大の史上初となる6連覇を阻止した。ヤクルトで活躍した宮本慎也氏（55）の長男、恭佑投手（2年）が9回に公式戦初登板し、無安打無失点。B組の立大は4―4で明大と引き分けも、総失点数で明大を下回り、決勝へ駒を進めた。

父に見守られる中、宮本恭が初の神宮で決勝進出を決める試合を締めた。2点リードの9回を任され、1四球を与えるも無安打無失点。自己最速にあと2キロに迫る143キロの直球を軸に、三振も1個奪った。公式戦初登板に「初神宮にしては良かった。小さい頃から見ていた神宮で“投げたい”という夢がかなった」。甲子園に出場した東海大菅生時代も踏めなかったマウンド。父も本拠とした学生野球の聖地で輝いた。

9回1死では、同じくPL学園出身で西武や巨人で活躍した清原和博氏（58）の次男、勝児と対戦。「三振を狙った」という直球で二ゴロに打ち取り、PL学園Jr対決は宮本恭に軍配が上がった。ともに名球会入りした名選手を父に持つ。「相手チームにいることは分かっていたので、ちょっと力が入りました」と振り返った。

昨年6月には骨折などの故障が続いていた肋骨を手術。1メートル87の長身に、長い手足の扱いが難しいと感じることもあり、この手術を機にフォームを見直した。アストロズ・今井の投球を参考に、力感なく投げることと、球速以上の威力を感じさせる直球を意識した。「力強く腕が振れるし、平均球速も上がった」と成長を語った。

法大では同学年投手も活躍している。槙野は昨春から、桜田は今春からリーグ戦に出場し、勝利投手を経験した。「まずは2人に追いつけるように。3人で優勝に貢献したい」と見据えた。（片山 和香）

《清原Jr「悔しい」》法大・宮本恭同様に父がスタンドで見守った慶大・清原は、公式戦初打点を挙げた。1―0の4回無死満塁で、中越えかと思われた当たりは好守備に阻まれて犠飛。1打点も3打数無安打で、チームは6連覇を逃し「悔しい気持ちでいっぱい」と今大会のチーム主将として責任を背負った。9回には宮本慎也氏の長男・恭佑と対戦して二ゴロ。「あまり意識はしていなかった。次は打てるように」とリベンジを誓った。

◇宮本 恭佑（みやもと・きょうすけ）2006年（平18）7月19日生まれ、東京都出身の19歳。幼稚園から野球を始め、小1から荏原イーグルスに、小6はスワローズJrに所属。中学では東練馬リトルシニアでプレー。東海大菅生では1年秋からベンチ入りし、2年春に甲子園に出場。1メートル87、90キロ。右投げ右打ち。