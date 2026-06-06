ミニチュアシュナウザーさんの驚きの成長記録が反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で6万4000回再生を突破し、「え？！ここまで！？」「別犬みたいw」「めちゃくちゃ可愛い」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：『黒い毛の子犬を飼った』結果→3歳になる頃には…思っていたのと違う『他の犬のような光景』】

子犬期のロンくん

TikTokアカウント「ronyamamoto」の投稿主さんは、ミニチュアシュナウザーの『ロン』くんとの暮らしを紹介しています。ロンくんが家にやってきた頃、その姿はとにかく真っ黒だったそうです。ふわふわの黒い毛に包まれた姿は、まるで小さなぬいぐるみのよう。

飼い主さんは、迎える際に「ソルトアンドペッパーの毛色です」と聞いており、一般的なシュナウザーのカラーになるだろうと予測していたといいます。実際、ロンくんの姿は誰が見ても「黒いワンコ」という印象。このまま成犬になるのかなと思っていたそうです。

現在の姿にビックリ！！

ところが成長するにつれ、ロンくんの毛色に少しずつ変化が現れ始めました。黒かった毛は徐々に薄くなり、気付けば全体が淡いグレーのような色合いへ。

そして3歳頃になると、なんとほとんど真っ白な見た目になっていたのだとか。かつての黒い子犬時代を知っている人ほど、「本当に同じ犬？」と驚いてしまうほどの変化だったそうです。

もちろん飼い主さんにとっても予想外。しかし、想像していた姿とは違っても、その可愛さは変わりません。むしろ成長とともに変わっていく姿を見守れたことも、大切な思い出のひとつ。まるで別のワンコになったような変化に、多くの人から驚きの声が集まったのでした。

そんなエピソードに笑みがこぼれた人は多いようで、投稿には「綺麗なシルバーだね」「うちの子も全く同じです(笑)」「シュナあるあるですねw」など沢山の反響がありました。

ロンくんの特技！？

そんなロンくんには、もうひとつ可愛らしい特技があるそうです。それは遠吠え。飼い主さんが「アオーン」と遠吠えしてみせると、負けじと真似をするのだとか。

しかも場所は選びません。家の中だけでなく、車に乗っている最中でもスイッチが入ることがあるそう。救急車のサイレンなどの音に反応して、一緒になって遠吠えする姿はまるで仲間同士の会話のよう…。見た目だけでなく、愛嬌たっぷりな一面でも周囲を和ませているロンくんなのでした。

TikTokアカウント「ronyamamoto」には、ロンくんの微笑ましい日常の動画が投稿されています。癒しと笑顔をもらいたい方は、ぜひチェックしてくださいね。

写真・動画提供：TikTokアカウント「ronyamamoto」さま

執筆：小泉 あめ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。