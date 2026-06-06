わんこに影響されすぎた猫の姿が反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で259万4000回再生を突破し、「猫の域を超してます」「可愛いくてたまらない」「パフォーマンスに拍手！」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：猫が『3匹の犬に育てられた』結果→順番に『おて』をさせてみると…影響を受け過ぎている『まさかの光景』】

3匹のわんこの「おて」

Instagramアカウント「mokaannsara_shiba」の投稿主さんは、『モカ』ちゃん、『アン』ちゃん、『サラ』ちゃんという3匹のわんこと暮らしています。そして、たった1匹の猫『ルナ』ちゃんは、3匹の先輩犬に育てられたのだそう。

この日、投稿主さんに呼ばれて集まった4匹。みんな横一列に並ぶと、右から順番に「おて」を披露することになったそうです。最初のわんこが元気よく前足を差し出すと、続くわんこたちも負けじとやる気満々。しっかり前足を乗せたり、勢いよく差し出したり、それぞれ個性はありつつも見事に成功したそうです。

最後のトリを務めるのは…

そして最後に出番がやってきたのは、猫のルナちゃん。投稿主さんをじーっと見つめると、ゆっくり、そして堂々と前足を差し出したといいます。さらにそれだけでは終わりません。顎をちょこんと乗せ、両前足を使いながら投稿主さんの手に支えられてタッチまで披露したのだとか。猫とは思えないほど自然な流れに、思わず笑ってしまったそうです。

全員無事に成功したあとは、お待ちかねのごほうびタイム。ルナちゃんには大好きなチュールが贈られたそうです。3匹のわんこたちと暮らしながら育った結果、気付けばすっかり犬化していたルナちゃん。その姿は、あまりにも愛らしく微笑ましい光景だったのでした。

そんなエピソードに笑みがこぼれた人は多いようで、投稿には「みんなお利口さん！」「チームの結束力がすごい」「猫のふりしている犬ですね(笑)」など沢山の反響がありました。

いつでも一緒の4姉妹

仲良しな4姉妹は、おうちの中だけでなく、おでかけもいつも一緒なのだそうです。自然豊かな場所へ遊びに行ったり、みんなでソリに乗って楽しんだりと、毎日を全力で満喫。犬3匹と猫1匹という組み合わせですが、そんな違いはまったく気にならない様子だとか。

寄り添いながら行動し、一緒に遊び、一緒に過ごす姿は本当の姉妹そのもの。種族を越えて育まれた4匹の絆は、見ているだけで心が温かくなります。

Instagramアカウント「mokaannsara_shiba」には、4姉妹の微笑ましい日常の動画が投稿されています。癒しと笑顔をもらいたい方は、ぜひチェックしてくださいね。

写真・動画提供：Instagramアカウント「mokaannsara_shiba」さま

執筆：小泉 あめ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。