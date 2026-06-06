「お顔大丈夫かな？」timelesz・原嘉孝、“顔面レシーブ”に反応「アイドルに顔面直撃だなんてかなり心配で…」
timeleszの原嘉孝さんは6月4日、自身のInstagramを更新。バレーボール選手らとの集合ショットを公開しました。
【写真】笑顔の原嘉孝＆石川祐希＆西田有志＆高橋藍
コメントでは「お顔大丈夫かな？上手に笑いに変える原ちゃんのスキルと、人柄が大好きです！！！！ビジュ良い！！！好き！！！！」「嬉しさが隠しきれない原くん可愛い！」「よしたかの笑神の舞い降り方って狩野英孝」「アイドルに顔面直撃だなんてかなり心配で…原さんの明るい対応に救われました」など、温かい声が寄せられました。
(文:多町野 望)
【写真】笑顔の原嘉孝＆石川祐希＆西田有志＆高橋藍
「よしたかの笑神の舞い降り方って狩野英孝」原さんは「『バレーボールネーションズリーグ2026』開幕セレモニー会見に出席させていただきました」と報告し、2枚の写真を投稿。1枚目が、バレーボール日本代表の石川祐希選手、西田有志選手、高橋藍選手（※高ははしごだか）との集合ショットです。始球式でのレシーブ練習中に石川選手のスパイクが顔に直撃したものの、「選手たちの繋いだボールを顔面レシーブできる人生！！こんなに幸せなことはありません。石川選手が裏でたくさん謝罪してくださったんですけど、とんでもないです。興奮で痛みなんて0でした！！！！！」とつづっています。
「応援サポーターに就任」4月24日には「この度 バレーボール ネーションズリーグ2026 応援サポーターに就任させていただきました！」と報告していた原さん。バレーボールを持った姿が格好いいです。気になる人は、チェックしてみてくださいね。
(文:多町野 望)