吉井怜、夫・山崎樹範手作りの“薬味たっぷり”夏パスタを披露 「美味しそう」「愛情もりもり」と反響
俳優の吉井怜（44）が4日、自身のインスタグラムを更新。夫で俳優の山崎樹範（52）が作った手料理を公開した。
【写真】「美味しそう」「愛情もりもり」吉井怜が披露した夫・山崎樹範手作りの“薬味たっぷり”夏パスタ
吉井は「しげさん(@zakinori9 )が作ってくれた薬味たっぷり高菜明太パスタ」とつづり、「暑くなってきたけど、薬味でさっぱりもりもり食べられる夏パスタ」と写真を添えて紹介。たっぷりの薬味が盛り付けられた彩り豊かな一皿を披露した。
さらに「#とっても美味しい」「#しげさん飯」「#ごちそうさまでした」とハッシュタグを添え、夫の手料理を絶賛した。
この投稿にファンからは「いーなー、いーなー」「美味しそうじゃないですかー」「しげさんの愛情もりもり夏パスタ、おいしそ〜！」「暑い夏を乗り切れそうですね♪」といったコメントが寄せられ、山崎の手料理に注目が集まっている。
【写真】「美味しそう」「愛情もりもり」吉井怜が披露した夫・山崎樹範手作りの“薬味たっぷり”夏パスタ
吉井は「しげさん(@zakinori9 )が作ってくれた薬味たっぷり高菜明太パスタ」とつづり、「暑くなってきたけど、薬味でさっぱりもりもり食べられる夏パスタ」と写真を添えて紹介。たっぷりの薬味が盛り付けられた彩り豊かな一皿を披露した。
さらに「#とっても美味しい」「#しげさん飯」「#ごちそうさまでした」とハッシュタグを添え、夫の手料理を絶賛した。
この投稿にファンからは「いーなー、いーなー」「美味しそうじゃないですかー」「しげさんの愛情もりもり夏パスタ、おいしそ〜！」「暑い夏を乗り切れそうですね♪」といったコメントが寄せられ、山崎の手料理に注目が集まっている。