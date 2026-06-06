◆米大リーグ ドジャース―エンゼルス（５日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）

左肘の手術を受けて負傷者リスト（ＩＬ）入りしているドジャースのＢ・スネル投手（３３）が５日（日本時間６日）、キャッチボールを再開した。本拠地・ドジャースタジアムで投球を行った。スネルは左肘遊離体のため５月１５日（同１６日）にＩＬ入り。１９日（同２０日）にクリーニング手術を受けていた。

試合前の会見に出席したロバーツ監督は「ブレーク（スネル）と少し話したが、今日から投球を再開したと言っていた。彼も興奮していたし、経過は順調のようだ」と明かした。「正確な復帰時期についてはまだ分からない。ただ、先の話になるだろう。ブレーク自身がプロセスを早めたいと思っているのは知っているが、私たちは彼をしっかりケアしていく」と話した。

２度のサイ・ヤング賞を誇るスネルがグラウンドでの練習を終えてクラブハウスに戻ってくると、球場入りして自身のロッカーのイスに腰を下ろしていた大谷翔平投手（３１）を見つけてグータッチ。球団史上初となるワールドシリーズ連覇を支えた２人による“胸アツ”なシーンだった。