YouTuber・カジサック（45）の長女で、俳優やモデルとして活動している梶原叶渚（16）が、Instagramを更新。最新ショットを公開し反響が寄せられている。

【映像】梶原叶渚、ドラマ「GTO」での制服姿

2024年5月にNHKの夜ドラで俳優デビューした、梶原。2025年10月からは、女子中高生向けファッション雑誌「Seventeen」の専属モデルとしても活躍している。

2026年5月31日には、マネージャーがXを更新。400人以上が参加した大型オーディションを勝ち抜き、反町隆史（52）主演のフジテレビ系ドラマ「GTO」に生徒役で出演することを報告すると、「これは楽しみだなぁ。どんどん活躍して欲しい」「叶渚ちゃんの勢いがすごすぎる」「人気が大爆発する予感」と話題になっていた。

梶原叶渚、自撮りした最新ショットを披露

6月4日は、自身のInstagramを更新。「白目が青白いです」とつづり、自撮りの最新ショットを披露している。

この投稿にファンからは、「かんちゃんのまつ毛理想すぎる」「可愛いから絶対モテるよ」「この画角すごく可愛い」などのコメントが寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）