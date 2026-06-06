阪神・藤川監督が6日、甲子園での楽天戦前に会見を開き、前日5日のファーム・リーグ、オリックス戦で3回を無安打無失点に抑えた下村について説明した。「勇み足にならず、明るい表情で。兵庫県民、西宮市民として期待が大きいでしょうから。順調だというところ」と語り、高い評価をした。

9人で打ち取ったことから、降板後に「ブルペンで60球弱投げた」と、プランに沿った負荷をかけたことを明かした。一夜明けた状態も「今日の報告もいい状態」と語った。

直球は150キロ台を連発し、最速153キロをマークした。しかし、指揮官の着眼点は球速ではなかった。

「（5日は）高めで空振りやフライアウトは取れていたが、それよりも、こちらが見ているのはイニングを重ねた後に、低めのストレートでカウントが取れているか。そういうところが出てきているので、1つ先のステップにいけるかな」

次は実戦で「75〜90球」を想定。チェックポイントも挙げた。

「まあ球速帯が速くてフライアウトを取ることはできると思う。でも、彼が狙うところ、目指すところは（違う）。（前日は）イニングを重ねても低めで見逃しでストライクを取れ、アウトローで見逃し三振も取れていたけど、次は右バッターのインサイドへのストレートを投げられる、決まってくるかというところ。非常にいいレベルで見ることができている」

その言葉から、高いポテンシャルを備えていることが伝わった。

23年にドラフト1位右腕は、実戦登板をすることなく24年4月に右肘のトミー・ジョン手術を受け、以後、リハビリに専念。今年5月22日の2軍戦でプロ初登板をしていた。