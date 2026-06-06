「涙の女王」主演キム・スヒョン（38）が、警察の捜査結果通知書を公開した。

女優の故キム・セロムさん（享年24）が未成年時代に、自身と交際していたと主張したYouTuberの運営者相手に起こした複数の告訴、告発事件に関する警察の捜査結果を5日、所属事務所ゴールドメダリストが明かした。

公開した捜査結果通知書は、ソウル江南（カンナム）警察署が、キム・スヒョン当てに送付したもので、今月3日付だった。受付日は昨年3月20日で、罪名は「性暴力犯罪の処罰等に関する特例法違反（カメラ等を用いた撮影物流布）」だった。

同事務所は「警察は事案の重大性を考慮し、キム・セウィ（同運営者）を検察に拘束送致した。事件の直接的な当事者ではないにもかかわらず、法律で定められた手続きを待っていたキム・スヒョンに代わり、長時間声を上げてくださった方々に深く感謝いたします」と述べた。

さらに「事件の真相を明らかにするために直接取材し、尽力してくださった方々、そして事件の実態が広く知られるよう、ともに活動してくださったすべての方々にも感謝の意を表します」と続けた。

キム・スヒョン側は「特に見えない場所で黙々と責任を果たし、証拠と事実に基づいて捜査を進め、真実を明らかにしてくださった捜査機関、そして被疑者の身柄について公正かつ厳正な判断をしてくださった司法機関にも深く感謝申し上げます」と述べた。

最後に「何よりも長い間キム・スヒョンさんを応援し、一緒にいてくださったファンのみなさんに心から感謝します。ファンのみなさんの信頼と応援は、厳しい時期でも大きな力となった」とファンにも感謝の言葉を伝えた。