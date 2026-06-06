＜お洗濯の生乾き臭＞洗濯物の部屋干しで臭くなったことある？部屋干し臭のニオイがわからない！
普段、洗濯物をどこに干していますか？ 外に干している家庭もあれば、花粉対策などで室内に干している家庭もあるかもしれませんね。ただいつもは外干しの場合も、雨が多い季節には、「部屋に干さざるを得ない……」という場合もあるのではないでしょうか。今回、部屋干しの生乾き臭について、ママスタコミュニティにこんな投稿がありました。
『「部屋干しでも臭くない！」ってCMでよく見るけれど、別に普段から臭くならないよね』
わかる！洗濯物が臭くなったことがないママたち
『部屋干しして、臭いと思ったことがない。そんなにみんな部屋干しの臭いで困っているのかな？』
『臭くならないよね。お風呂の残り湯を使っているとか、洗濯槽が汚れているとか？』
『臭くなったことがない。一戸建てで日当たりがいいからかな？ 冬場もファンヒーターが効いてるところに干しているから？』
投稿者さんに共感するママたちの声です。普段、部屋干ししても臭くならなければ、CMのような「部屋干し用」の洗剤がある意味がわからないのも頷けます。でもそれがあるということは、もちろんニーズがあるわけです。
臭くなった経験があるママたち
一方で洗濯物が臭くなった経験があるママたちもいました。
『夫と息子の汗臭い服を洗濯機にたくさん詰め込んで一気に洗って部屋干ししたら、「洗濯したよね！？」と思うぐらい臭かった』
詰め込み洗いは、しっかり洗えない部分に汚れが残ってしまい、臭いにつながるのかもしれませんね。
『古い家のせいか部屋干しだと乾くまで時間がかかり、生乾き臭が出てきてしまう』
『浴室乾燥機やエアコンが効いている部屋で干したら臭わないけれど、普通に干したら臭う』
筆者は普段、浴室乾燥を利用して部屋干ししているのですが、「乾燥」のボタンを押し忘れた際、生乾き臭がして再度洗濯をやり直した覚えがあります。臭くなった経験がないママも、あるママも、臭くなるかどうかのポイントは、部屋干しする環境にあると感じている方が少なくありませんでした。
臭くなるのはイヤ！臭くなる原因とママたちの工夫
『換気扇と合わせて、除湿器やサーキュレーターを使えばいいと思う。古い家だと24時間換気システムがない場合が多いから、空気がよどみ乾きは悪いと思うよ』
『外干し同様早く乾けば臭くならない。全然乾かず、丸1日湿った状態が続いていると臭くなる。だからエアコン、サーキュレーター、乾燥機などを使って数時間で乾くようにすれば部屋干しでも臭わないよ』
『臭くなるときもある。部屋干しだと、空気がこもりやすいから。扇風機と除湿機で湿気を飛ばして対策しているよ』
臭くなる原因は、乾燥するまでの間に繫殖する雑菌によるものです。主にニオイの元となるのは「モラクセラ菌」の排泄物なのだそう。菌が増殖しないよう、いかに短時間で乾かすかが生乾き臭を防ぐポイントのようです。部屋干しをする場合、換気扇や扇風機、エアコン、除湿機などを使い、湿度を下げ、乾きやすいように工夫をしているママが目立ちました。ほかにも臭くなる原因として、すすぎにお風呂の残り湯を使うことで、服に汚れが付着するパターンもあるのだとか。せっかく節水した結果、服に汚れとニオイがつき再度洗濯する手間が増えてしまっては本末転倒です。すすぎは水道水がよさそうですね。
部屋干しの生乾き臭に関する今回の投稿。生乾き臭を防ぐためには、きちんと汚れを落とすこと、そしてなるべく早く乾かすことがポイントであることがわかりました。「うわ……せっかく洗濯したのに」と悲しい気持ちにならないためにも、上手に対策をして梅雨の季節を乗り越えたいですね。