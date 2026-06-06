瀬戸内海に浮かぶ「うさぎ島」へ行ってみた！ エサを期待したウサギたちが大集合

今回紹介したいのは、ニコニコ動画に投稿された『【うさぎ島】立ち止まった瞬間…大量のウサギたちに囲まれてしまった！』という感動猫動画さんの動画です。

いつもは猫を撮影している投稿者の感動猫動画さんが、瀬戸内海に浮かぶうさぎ島、広島県の大久野島を訪れました。

投稿者さんが立ち止まると、様々な方向からウサギたちが集まってきます。かなり遠くからも走ってきていますね。

近付いてくるウサギたちからはフンフンと鼻を鳴らす音が聞こえます。匂いを嗅いでいるようです。

ここ、大久野島では1960〜1970年頃に野生化したウサギが大繁殖しています。今ではウサギに会いに沢山の人が島を訪れるようになりました。投稿者さんが食べ物を持っていると思っているのかもしれません。

ウサギたちに取り囲まれ、腰を下ろすことにした投稿者さん。

するとウサギたちとの距離はグッと縮まり、膝に前足を掛けるウサギも現れます。

猫と挨拶するときのように指を出してみると、その指を代わるがわる嗅ぎに来るウサギたち。

怒涛の匂いチェックが終わると、ウサギたちはおしりを向けはじめます。

投稿者さんがエサを持っていないことを理解したようです。また、元のようにのんびり過ごしはじめるのでした。

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