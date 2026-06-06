＜速報＞ショットインイーグル奪取し「72」 国内女王・佐久間朱莉が全米決勝へ
＜全米女子オープン 2日目◇5日◇リビエラCC（カリフォルニア州）◇6699ヤード・パー71＞女子ゴルファー世界一を決める戦い。その第2ラウンドが進行している。
【実際の映像】バックスピンでズドン！ 佐久間朱莉イーグルの瞬間
昨季の日本ツアー年間女王・佐久間朱莉は、10番でショットインイーグルを決めるなど「72」をマーク。トータル1オーバー・22位タイでホールアウトし、決勝進出は確実となった。日本勢23人のうち、最上位はトータル3アンダー・3位タイにつける渋野日向子。神谷そらは3ストローク伸ばし、トータル2アンダー・9位タイに浮上している。畑岡奈紗はトータル1アンダー・13位タイ。佐久間、山下美夢有、岩井明愛はトータル1オーバー・23位タイでホールアウトしている。現在プレー中の日本勢は、吉田優利と桑木志帆の2人。ともにトータル2オーバー・36位タイにつけている。賞金総額は大会史上最高の1250万ドル（約20億円）がかけられている。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
＜スコア速報中！＞全米女子オープン リーダーボード
佐久間朱莉 プロフィール＆成績
男子プロ並み？ 佐久間朱莉の“お尻主導”スイングがスゴかった！
渋野日向子は全米で3年連続優勝争いへ「いい位置で終われるように頑張りたい」
【写真】今となっては貴重？ 渋野日向子の高校生時代
【実際の映像】バックスピンでズドン！ 佐久間朱莉イーグルの瞬間
昨季の日本ツアー年間女王・佐久間朱莉は、10番でショットインイーグルを決めるなど「72」をマーク。トータル1オーバー・22位タイでホールアウトし、決勝進出は確実となった。日本勢23人のうち、最上位はトータル3アンダー・3位タイにつける渋野日向子。神谷そらは3ストローク伸ばし、トータル2アンダー・9位タイに浮上している。畑岡奈紗はトータル1アンダー・13位タイ。佐久間、山下美夢有、岩井明愛はトータル1オーバー・23位タイでホールアウトしている。現在プレー中の日本勢は、吉田優利と桑木志帆の2人。ともにトータル2オーバー・36位タイにつけている。賞金総額は大会史上最高の1250万ドル（約20億円）がかけられている。
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