佐久間朱莉は全米女子オープンで決勝行きを確実にした（撮影：GettyImages）

写真拡大

＜全米女子オープン　2日目◇5日◇リビエラCC（カリフォルニア州）◇6699ヤード・パー71＞女子ゴルファー世界一を決める戦い。その第2ラウンドが進行している。

【実際の映像】バックスピンでズドン！ 佐久間朱莉イーグルの瞬間

昨季の日本ツアー年間女王・佐久間朱莉は、10番でショットインイーグルを決めるなど「72」をマーク。トータル1オーバー・22位タイでホールアウトし、決勝進出は確実となった。日本勢23人のうち、最上位はトータル3アンダー・3位タイにつける渋野日向子。神谷そらは3ストローク伸ばし、トータル2アンダー・9位タイに浮上している。畑岡奈紗はトータル1アンダー・13位タイ。佐久間、山下美夢有、岩井明愛はトータル1オーバー・23位タイでホールアウトしている。現在プレー中の日本勢は、吉田優利と桑木志帆の2人。ともにトータル2オーバー・36位タイにつけている。賞金総額は大会史上最高の1250万ドル（約20億円）がかけられている。
<ゴルフ情報ALBA.Net>

＜スコア速報中！＞全米女子オープン リーダーボード
佐久間朱莉　プロフィール＆成績
男子プロ並み？　佐久間朱莉の“お尻主導”スイングがスゴかった！
渋野日向子は全米で3年連続優勝争いへ「いい位置で終われるように頑張りたい」
【写真】今となっては貴重？　渋野日向子の高校生時代