◆日本生命セ・パ交流戦 ２０２６ 阪神―楽天（６日・甲子園）

阪神・藤川球児監督が６日の楽天戦の前に取材に応じ、２３年ドラフト１位・下村の現状について言及した。

「ボールも良かったしね。ファームらしくというか、球数もそこまでかからないというか。（２軍は）仕掛けも早いですからね。終わった後、ブルペンで６０球弱を投げてプラン通りできましたね。きょうの報告も予後も非常にいい状態でということなので、次を迎えられればなというところですね」

期待の右腕は５日のオリックス戦（ＳＧＬ）で初先発し、１５０キロ超の直球を武器に３回無安打無失点と快投した。入団１年目に右肘内側側副じん帯再建術（通称トミー・ジョン手術）を受け、一進一退のリハビリを続けてきた。指揮官は今後のチェックポイントを「右打者のインサイドへのストレートが、投げられる、決まってくるか。非常にいいレベルで見ることができていますから。体のコンディション的なところは戻ってきている。ボールとしては力強さ。それから今度は精度、キレというところ」と説明。１軍デビューの時期については「もう少し先ですね。慌てないこと」とし、「兵庫県民、西宮市民として期待は大きいでしょうから。順調だというところです」と、ほほ笑んだ。