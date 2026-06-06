高速サービスエリアで“迷惑行為”、音ハラ＆“威圧感”も…NEXCO東日本が禁止呼びかけ
NEXCO東日本（関東）が公式Xにて、高速道路での“迷惑行為”を紹介。禁止を呼び掛けた。
【画像】騒音や“威圧感”も…SA・PAでの“迷惑行為”（ポスター）
5日の投稿で「SA・PAでの集会はおやめください」と発信。「高速道路のSA・PAでは、許可のない集会行為等は禁止しております。多くのお客さまに安全・快適にご利用いただくため、これらの行為はおやめください」と説明し、「今後も、警察等の関係機関と連携しながら、安心してご利用いただける環境づくりに努めてまいります。ご理解・ご協力をお願いいたします」と呼びかけた。
投稿に添えたポスターでは、さまざまな“迷惑行為”を紹介。「騒音ハラスメント（音ハラ）」、「スモークハラスメント（スモハラ）」、「威圧感ハラスメント」「占拠ハラスメント（スペースハラスメント）」などの事例を挙げ、「かっこよさは、使い方で決まります」と説明している。
【画像】騒音や“威圧感”も…SA・PAでの“迷惑行為”（ポスター）
5日の投稿で「SA・PAでの集会はおやめください」と発信。「高速道路のSA・PAでは、許可のない集会行為等は禁止しております。多くのお客さまに安全・快適にご利用いただくため、これらの行為はおやめください」と説明し、「今後も、警察等の関係機関と連携しながら、安心してご利用いただける環境づくりに努めてまいります。ご理解・ご協力をお願いいたします」と呼びかけた。
投稿に添えたポスターでは、さまざまな“迷惑行為”を紹介。「騒音ハラスメント（音ハラ）」、「スモークハラスメント（スモハラ）」、「威圧感ハラスメント」「占拠ハラスメント（スペースハラスメント）」などの事例を挙げ、「かっこよさは、使い方で決まります」と説明している。