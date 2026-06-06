Swatchは、夏のエネルギーを表現した新作「SMASH IT」コレクションを6月4日に発売することを発表した。

（関連：【画像】Swatchらしい鮮やかなカラーとデザイン（5モデルの画像あり））

本コレクションは、フルーツのように鮮やかな色彩と、夏の陽差しのもとゼリーのようにつややかに輝く質感を思わせるデザインを特徴とした5つのウォッチで構成される。オンラインおよび世界各地の店舗で展開される予定だ。

5つのデザインはそれぞれ、Swatchを象徴するウォッチデザインの異なる魅力を表現している。親しみのあるフォルムを現代的な視点で再解釈したものから、透明ダイアルに施された繊細なテクスチャーや個性的なパターンまで、馴染みがありながら新しさを感じさせる仕上がりとなっている。

あわせて、各モデルにはバイオ由来素材を使用したケースが採用されている。これはLADYラインにおいては初の取り組みとなる。

■製品情報SMASH IT コレクションメーカー：Swatch発売日：6月4日ラインナップ：5モデル特徴：バイオ由来素材を使用したケースを採用（LADYライン初）販売チャネル：オンラインおよび世界各地の店舗

（文＝リアルサウンド編集部）