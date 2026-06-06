世界最高峰のアクションスポーツの賞金大会「Ｘゲームズ」千葉大会が７月４、５日に千葉・幕張メッセで行われる。

ストリート男子など２種目に出場するのが、世界選手権２連覇中の佐々木音憧（とあ）（１９）。世界の頂点をかけた戦いを前にしても、日本スケートボード界の逸材は、あまりに自由奔放だ。（デジタル編集部 古和康行）

「Ｘゲームズ」は１９９５年に始まった世界最高峰の大会。多くのアスリートにとっては、憧れの夢舞台だ。そんなＸゲームズは今夏から、各選手がメダルを争う従来の個人戦と並行して、チーム戦で競う「Ｘゲームズリーグ」もスタート。４チームを発足させ、各チームの所属選手が大会ごとの結果に基づいて得たポイントで、チームとしての年間優勝を目指すという新たな取り組みを始めた。

そんな歴史的転換点にあって、佐々木は４チームのうちの一つ「XC Tokyo」に見事にドラフトされたのだが……。「ドラフトのことも知らなくて、インスタのストーリーでメンションされて知った」という。

ドラフトで選ばれるには事前にエントリーしておく必要があるはずだが、「だいぶ前にＸゲームズから連絡が来て、よく分からないけど『Ｘゲームズだから一応やっといた方がいいな』と思って。エントリーしたような記憶はあります」とのこと。一応、ドラフトの感想を聞いてみると、「全然、うれしかったっすね」。なんというか、「世代」である。

「非」アスリートの逸材

「（白井空良に勝ちたいかと問われ）けっこう、無理っすね」（２０２５年、Ｘゲームズ大阪大会で）

「優勝はきついんじゃないですか？」（２０２５年、日本選手権で）

勝ち負けに対して気の抜けた発言が多い佐々木だが、紛れもない逸材だ。２０２３年に若手スケーターの登竜門「タンパ・アマ」で２位に入ると、24年にはスケートボード・ストリート世界選手権で男子史上最年少の１７歳で優勝し、26年３月（25年大会は延期）に行われた同大会でも優勝して連覇を達成した。世界ランキングは２位（５月２８日現在）につけている。

高速でコースを滑り、高難度の技をスムーズに決めていくランが最大の強み。オーバーサイズのパンツをはきこなし、コースで暴れ回る姿が、なんとも「ストリート感」にあふれる。「オリンピックは出たいっす」と言うが、練習時間は「短時間で集中してやる感じ。時間は特に決めていなくて、自分が納得するまで」といい、「アスリートっぽく練習できるなら、そっちの方がいいんだろうけど、絶対続かない気がする」とラフなスタイルを貫く。

目標は「とりあえず、表彰台」

そんな彼も変化の兆しがある。昨年１１月に行われたスケートボードのワールドツアー・ストリートの直前から、「本気で取り組みだした」技があるというのだ。それは、「キャバレリアル・バックサイド・ノーズブラントスライド・ビッグスピンアウト」という超高難度の技。

普段乗るスケボーとは逆の向きで進み、背中側に１回転しながらセクションに乗り、ボードの先端とタイヤの金属部分をセクションに当てて滑り、さらに２７０度回転して降りる――というもの。超高難度のトリックだが、実は「２〜３年前からやっていた」という。では、なぜ今？ 「大会でのポイントや周りの選手がレベルアップしているのを見てきた。もう来年とかになっちゃったら、通用しなくなるだろうと思って。もう１個上に行かないと、と思いました」。それ以来、「練習するときはこの技だけ、２〜３時間かけることもある」。でも、いつ完成させるのかと聞くと、「来年までには……。早ければ早いほうがいいですけど」といつもの調子だ。

オリンピックに「出たいっす」という気持ちも、Ｘゲームズリーグにドラフトされて「全然うれしかった」という気持ちも、たぶん、全て本心だ。そうでなければ、危機感を持って新しい技に取り組んだり、成長したいという気持ちを強く持ったりもしない。

本人も「やらかしがち」と自覚するように、佐々木のＸゲームズでの戦績は25年大阪大会の６位が最高。そんな佐々木は今大会に向けて「とりあえず、表彰台は乗っとかないとな」と意気込んでいる……（？）。新しい時代は、いつだって若い世代が作り上げてきた。ラフに見えるけど、その気持ちはガチだ。