【モンテレイ（メキシコ）＝平島さおり】サッカー・ワールドカップ（Ｗ杯）北中米３か国大会に向けてモンテレイ近郊で合宿中の日本代表で、２１歳で代表最年少タイの塩貝（ウォルフスブルク）がアピールを続けている。

合宿初日のゲーム形式の練習で強烈なシュートをたたき込むと、「今日から誰よりも活躍してやろうと思っていた」。蒸し暑い気候の中でも、持ち前のスピードとパワーを武器に元気に走り回っている。

躍動感あふれる塩貝の存在は、同じ２１歳で前回のカタール大会に臨んだ久保（レアル・ソシエダード）にも好影響を与えている。久保は塩貝がフル代表デビューを飾った３月の英国遠征には不参加で、ともにプレーするのは初めて。久保は「僕とはまた違った感じで日本人っぽくないところがある。すごく面白い」と評し、迫力のある塩貝のプレーを目の当たりにして「僕も学ばないと」と刺激を受けている。

塩貝はフル代表でわずか２試合の出場で挑むＷ杯に向け、「世界中が自分の名前を知るチャンスだと思うし、キャリアも大きく変えるチャンスだと思う」。Ｗ杯の舞台をさらなる飛躍の足掛かりにするつもりだ。