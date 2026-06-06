◇ア・リーグ ブルージェイズ3―13オリオールズ（2026年6月5日 トロント）

ブルージェイズは5日（日本時間6日）、本拠で同地区のオリオールズに敗れ、4位に転落した。「7番・三塁」で出場した岡本和真内野手（29）は2試合連続13度目のマルチ安打を記録したが、勝利には結びつかず。4打数2安打で打率は.230となった。

確実にチャンスメークした。2回2死からの第1打席、オリオールズ先発・ヤングがカウント1―2から投じた高めスライダーを捉え、左前打で出塁。次打者・ヒメネスの右前打で、全力疾走で三塁まで進んだ。得点にはつながらなかったが、第2打席でも好機を整えた。5回無死、カウント2―2からヤングの95.4マイル（約153.5キロ）直球を捉え、二遊間を破る中前打で出塁。1死後、9番・バレンズエラが右中間に6号2ランを放ち、勝ち越しに成功した。

しかし、勝ち越し直後に落とし穴が待っていた。順調に回を重ねていた先発・イエサベージが先頭のホリデーを二塁打で出塁させると1死一、二塁からラッチマンに左中間への2点二塁打を許し同点。2死二塁からジャクソンに中前への勝ち越し打、さらに次打者・メヨに左越え2点本塁打を浴び、この回5点を失った。中盤の大量失点が最後まで重くのしかかった。

岡本も守備では3―11の9回2死満塁、タベラスのゴロをさばいたが、一塁へ悪送球し、6個目の失策を記録。7回無死からの第3打席は三ゴロ、9回2死一塁からの第4打席は空振り三振に倒れ、最後の打者となった。

5月には19打席連続無安打を経験するなど、不振に苦しんだが、6月に入り4試合で計16打数7安打の打率.438と確実に状態は上向いてきた。チーム浮上に向け、復調した岡本が攻守でチームに貢献する。