ヤンキースは５日（日本時間６日）にアーロン・ジャッジ外野手（３４）を負傷者リスト（ＩＬ）に入れたと発表し、長期的な戦力ダウンを余儀なくされた。

右肋骨の疲労骨折によるもので４〜６週間後に行う再検査で回復具合を確認する予定。今季は打率２割４分８厘、１７本塁打、３８打点と例年のジャッジの成績と比べれば見劣りするものの、出場する可能性があるだけでも相手チームに与える重圧は計り知れない。しかし、１か月以上も戦力としてカウントできなくなり、ヤンキースとしても最も避けたい事態が現実のものとなってしまった。

今回の長期離脱に伴い、地元紙「ニューヨークポスト」（電子版）はア・リーグのＭＶＰ争いにも暗い影を落とすと占っている。ＭＶＰを獲得するには年間を通じて優秀な成績を残すことが不可欠で「ジャッジの３年連続のＭＶＰ受賞への望みは突然ほぼ絶たれてしまった」「少なくとも４〜６週間の離脱を余儀なくされ、事実上、ＭＶＰ争いから脱落することになる」と報じた。

また、同紙によるとジャッジは「主要なスポーツブック（賭け）のほとんどで圧倒的な本命と目されていた」というが、負傷後に人気が「急落した」とも伝えている。「ＦａｎＤｕｅｌ Ｓｐｏｒｔｓｂｏｏｋ」のオッズでジャッジは「＋１５０」となり、ボビー・ウィット（ロイヤルズ）が「＋１３５」で大本命に浮上。ヨルダン・アルバレス（アストロズ）が「＋１６０」で追走するなど、リーグ全体に地殻変動が起きているとした。

ＭＶＰを巡っては昨季までの２年間はア・リーグがジャッジ、ナ・リーグが大谷（ドジャース）と同じ顔合わせとなっていた。２シーズンぶりに開幕から投打二刀流で臨んでいる大谷はすでにＭＶＰ当確ともささやかれているが、ジャッジはどうなるのか。同紙は「ジャッジに奇跡が起きない限り、２０２６年のア・リーグＭＶＰトロフィーは新たな選手が手にすることになるだろう」と絶望視したが――。