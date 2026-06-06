今年ももう6月。4日には九州北部・中国・近畿地方に梅雨入り宣言が気象庁から出るなどジメジメした季節が到来しているが、そんな“ウエット”な感情を、たぶん6年前から引きずっている人物がいる。アンジャッシュの渡部建（53）だ。

【もっと読む】「CMで小出し」も「過去作放送」もできない渡部建の二重苦…ドクターX放送で米倉涼子と田中圭にも復帰抜かれる悲哀

渡部といえば2020年6月10日に「文春オンライン」が報じた「多目的トイレ不倫」をきっかけに同日から活動休止。同年12月3日には記者会見で謝罪し、22年2月15日にようやく冠番組「白黒アンジャッシュ」（チバテレ）に復帰した。その後、24年6月21日に「5時に夢中！」（TOKYO MX）に生出演するという動きはあったものの、主戦場はYouTubeという状況が続いている。

「かつては地上波テレビの全国放送のバラエティーに多数出演していたほか、2019年7月までは『FNSうたの夏祭り』（フジテレビ系）の司会という大役を任せられていたことを考えると、いまだお寒い状況が続いています。6月10日で騒動ボッ発から丸6年。渡部さんの後に“やらかした”芸能人でも、すでに本格復帰を成し遂げたケースもそれなりにありますけど、かなり後れを取る形で渡部さんの本格復帰は進んでいません」（週刊誌芸能記者）

そんな中、弱り目にたたり目とはこのことか。5月に入るとYouTube出演時の姿について驚く声が視聴者から続々。何でも、その時の渡部の姿が「老けた」ように見えるということで写真がXで拡散される騒ぎとなった。騒動があったとはいえ、現在もファンを続けている視聴者からはテレビ復帰にマイナスではないかといった不安が広がったが、テレビ番組制作会社ディレクターは「まだまだ心配ないのでは？」と分析する。

「広がった写真ですが、相当暗い場所で撮影したシーンをキャプチャーしたもので、その状況下なら誰でも老けて見えるものでした。アンチからすれば6年間の“謹慎生活”の間にテレビへの本格復帰が無理になったと思いたいのでしょうが、そこまでかというと、そうとも思えませんね。配信系の番組には出演していますし、最近の反省ぶりを見るに、地上波も深夜帯ならという雰囲気は感じなくもない」

今年の6月10日を、渡部はどんな気持ちで迎えるのだろうか？

◇ ◇ ◇

渡部建がなかなか本格復帰できないのは、これが原因ではないだろうか？ 関連記事【もっと読む】「CMで小出し」も「過去作放送」もできない渡部建の二重苦…ドクターX放送で米倉涼子と田中圭にも復帰抜かれる悲哀…では、本人の二重苦について伝えている。