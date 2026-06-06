デビューから２０年以上がたつ俳優の柄本時生（３６）。これまで自然体な演技で映画、ドラマ、舞台など数々の作品を彩ってきた。父は柄本明（７７）、母は角替和枝さん（享年６４）、兄は柄本佑（３９）という俳優一家に生まれながらも、幼少期の夢は宮大工。兄と演劇ユニットを組むうちに、芝居に明け暮れた。仕事から私生活まで、流れに逆らわない人生観をありのままに語った。（高澤 孝介）

飾らない人柄と肩の力が抜けた自然体な姿は、作品を飛び出しても変わらなかった。

父は日本アカデミー賞俳優で、母も名バイプレーヤーとして活躍した人気女優。必然的に俳優の道を目指したのかと思いきや、幼少期は別の道を考えていた。

「（俳優に）興味がないといったらウソだけど、なりたいとはそんなに思っていなかった」。当時の夢は宮大工。「地元で御輿（みこし）を担いで盛り上がってる人たちが多くて、仲間入りするにはどうすればいいんだろうと。『弟子募集』みたいなのがあって、そこに行くのもありかなって」

俳優デビューは２００３年。兄・佑に届いたオーディションの話が自分に回ってきて、オムニバス映画「Ｊａｍ Ｆｉｌｍｓ Ｓ」の「すべり台」に出演した。その後もポツリポツリと舞台やテレビドラマなどにも露出。「始まっちゃったもんだから続けるしかない」と、ぼんやりと俳優の道を歩んでいた。

高校を卒業し、０８年に佑に誘われたことを機に演劇ユニット「ＥＴ×２」を結成した。二人芝居で古典戯曲や海外作品などを上演し、スキルを磨いた。

「２人で芝居できる環境はすごくいいなと思っていました。好き勝手できるわけじゃないですか。自主公演なわけで。興行にしなきゃいけないということもないし、人様に知られなくてもいい」

この時の経験が今に生きている。「１９（歳）くらいで二人芝居をしている兄弟はあんまりいないし、他の人たちがやっていないことをやるのは勇気にもなったし、妙な自信を持ちました」。自由にのびのびと表現できる環境が、自然体な演技にもつながった。

俳優として２０年以上のキャリアを積んできたが、意外にも芝居へのこだわりは持たず、言われるがまま動く。「『ここで死ね』は無理です（笑）。大きなけがをする、崖から落ちろとかはさすがに嫌ですけど、ＮＧはあんまりないですかね」

根底には「作品は監督のモノ」というポリシーがあり、「何を言われても『はい』って言える人間だったらいいなと思っています。監督が『ああしたい』『こうしたい』っていうのに対して応えるのが、この職業だと思っている。今の時代は（監督と）話し合いたがる俳優さんも増えちゃったから『誰の意思で撮ってんだ？』ってなっちゃう。意思が混在しすぎて分からない（作品がある）」。求められた理想に対して最大限に応えるのが、柄本のスタイルだ。

一方で私生活では「人様になるべく迷惑をかけないこと」を大切にしている。これまでで最も人に迷惑をかけた出来事を尋ねると、「３日連続遅刻したことはありますね」と切り出し、「タクシー呼んで、運転手さんが３日連続同じ人だったんですけど、３日連続で道間違えたんですよ（笑）。１時間くらいで着く所だから、（初日は）１時間１５分前くらいに出発して遅刻した。時間配分を間違えたと思って、（２日目は）もうちょっと早めに出たらまた遅刻。３回目は２時間くらい前に出て遅刻したんです！ 『（運転手に）もう、二度と来るなよ！』って言いましたもん」と憤慨した出来事も、力みのない語り口で笑い交じりに明かした。

柄本は１９日に東京・渋谷区の紀伊國屋サザンシアターで開幕する舞台「シャープさんフラットさん」で主演を務める。劇作家のケラリーノ・サンドロヴィッチ（ＫＥＲＡ）氏の半自伝的戯曲だ。「群像劇として本当に見事。ＫＥＲＡさん（の作品）と携われることもなかなかなかったから、すごく楽しい」と開幕に向けて充実の稽古期間を過ごしている。

小学生の頃、学校が終わると父・明が座長を務める劇団東京乾電池が上演する劇場に帰るなど、舞台は柄本にとっても身近な存在。「直接的に（観客に）見られるっていうのは（舞台の）魅力。ＫＥＲＡさん自身が当時許せなかったことを書いた台本なんじゃないかなと思っている。メディアなのか人間関係なのか分からないですけど、ＫＥＲＡさんが言いたいことを大事にしたい」と自身の解釈と合わせて意気込んだ。

舞台や映画、ドラマなど多方面で活躍する柄本に、今後思い描く姿を聞いた。「俳優としては、とにかく映画がいっぱいやりたい。プロデューサーのお仕事もいくつかやりたいと思っているので、実現できるように」。挑戦したい役については、「役柄は何でも大丈夫です！」と真っすぐな目で回答。「何回かやったような役はもういいかなと思ってますけど、何でも大丈夫です。頑張ります」。自分を表現することよりも、託された役割を全うすることを優先する。その徹底した姿勢こそ、柄本の演技哲学なのかもしれない。

◆柄本 時生（えもと・ときお）１９８９年１０月１７日、東京都出身。３６歳。２００３年にデビューし、自然体で親しみやすい演技を武器にＮＨＫ連続テレビ小説「おひさま」（１１年）や映画「ＰＥＲＦＥＣＴ ＤＡＹＳ」（２３年）などに出演。テレビ東京系連続ドラマ「錦糸町パラダイス〜渋谷から一本〜」（２４年）では、出演兼プロデューサーを務めるなど活動の幅を広げている。プライベートでは、２５年１１月に女優でミュージシャンのさとうほなみ（３６）と結婚した。