【グッドスマイルフェス 2026 東京】 開催期間：6月6日10時～21時 6月7日10時～18時 会場：ベルサール秋葉原 B1F・1F・2F イベントホール 入場料：無料

グッドスマイルカンパニーは、6月6日より開催しているイベント「グッドスマイルフェス 2026 東京」にて、“キャラクター×イラストレーター×フィギュア”の新たなコラボ企画「COVRS（カバーズ）」を発表した。

本企画ではアートと立体表現の融合によりキャラクターの魅力をあらためて引き出す驚きと感動を届けるコラボレーション企画となっている。会場では「Fate/Grand Order」、劇場版「グリッドマン ユニバース」、「狼と香辛料 MERCHANT MEETS THE WISE WOLF」が展示された。

また、イラストレーターのトリダモノ氏の「Vell」、望月けい氏の「三つ編みちゃん」の参考展示も実施されている。さらに、マンガ家の伊藤潤二氏が描くギャル富江とハローキティのコラボフィギュアも参考出展されている。

COVRS（カバーズ）

新条アカネ Chaos New Order feat. saitom

キャスター/救世主 トネリコ feat. Rella

ホロ feat. saitom

Vell

三つ編みちゃん

ギャル富江×ハローキティ

(C)円谷プロ (C)2023 TRIGGER・雨宮哲／「劇場版グリッドマンユニバース」製作委員会

(C)TYPE-MOON / FGO PROJECT

(C)支倉凍砂・KADOKAWA／ローエン商業組合

(C)トリダモノ

(C)望月けい

(C)ジェイアイ／朝日新聞出版

(C)'26 SANRIO CO.,LTD.APPR.NO.L671312