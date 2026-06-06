“キャラクター×イラストレーター×フィギュア”の新たなコラボ企画「COVRS（カバーズ）」を発表【#グッドスマイルフェス】FGOなどの人気キャラクターをイラスレーターが描き、フィギュア化
【グッドスマイルフェス 2026 東京】 開催期間：6月6日10時～21時 6月7日10時～18時 会場：ベルサール秋葉原 B1F・1F・2F イベントホール 入場料：無料
(C)円谷プロ (C)2023 TRIGGER・雨宮哲／「劇場版グリッドマンユニバース」製作委員会
グッドスマイルカンパニーは、6月6日より開催しているイベント「グッドスマイルフェス 2026 東京」にて、“キャラクター×イラストレーター×フィギュア”の新たなコラボ企画「COVRS（カバーズ）」を発表した。
本企画ではアートと立体表現の融合によりキャラクターの魅力をあらためて引き出す驚きと感動を届けるコラボレーション企画となっている。会場では「Fate/Grand Order」、劇場版「グリッドマン ユニバース」、「狼と香辛料 MERCHANT MEETS THE WISE WOLF」が展示された。
また、イラストレーターのトリダモノ氏の「Vell」、望月けい氏の「三つ編みちゃん」の参考展示も実施されている。さらに、マンガ家の伊藤潤二氏が描くギャル富江とハローキティのコラボフィギュアも参考出展されている。
COVRS（カバーズ）
新条アカネ Chaos New Order feat. saitom
キャスター/救世主 トネリコ feat. Rella
ホロ feat. saitom
Vell
三つ編みちゃん
ギャル富江×ハローキティ
(C)円谷プロ (C)2023 TRIGGER・雨宮哲／「劇場版グリッドマンユニバース」製作委員会
(C)TYPE-MOON / FGO PROJECT
(C)支倉凍砂・KADOKAWA／ローエン商業組合
(C)トリダモノ
(C)望月けい
(C)ジェイアイ／朝日新聞出版
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