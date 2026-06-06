【グッドスマイルフェス 2026 東京】 開催期間：6月6日10時～21時 6月7日10時～18時 会場：ベルサール秋葉原 B1F・1F・2F イベントホール 入場料：無料

マックスファクトリーは、6月6日より開催しているイベント「グッドスマイルフェス 2026 東京」にて、アクションフィギュア「MOTORED CYBORG RUNNER SSX-155c “POP TRACKER”」を発表した。

今回イベント会場の同社ブースでは、AF_KURO氏×MAX FACTORY×千値練の強力タッグで展開するアクションフィギュアシリーズ「少女発動機 MOTORED CYBORG RUNNER」の展示エリアが設けられており、新商品「SSX-155c “POP TRACKER”」のデコマスを初展示しているほか、発売済みの「SSX_155ar “KINETIC ASH”」「SSX_155tb “TURBO ACID”」も一緒に展示されている。

(C)AF_KURO