WEST.濱田崇裕、“持ちネタ怪談”が大失敗 『リア突WEST.』で怪談家・ぁみから怪談テクニック学ぶ

WEST.濱田崇裕、“持ちネタ怪談”が大失敗 『リア突WEST.』で怪談家・ぁみから怪談テクニック学ぶ