WEST.濱田崇裕、“持ちネタ怪談”が大失敗 『リア突WEST.』で怪談家・ぁみから怪談テクニック学ぶ
■怪談好きの濱田を超えるメンバー現る
7人組グループ・WEST.の冠番組、ABCテレビ『リア突WEST.レボリューション』（毎週土曜 深0：00※関西ローカル）。きょう6日の放送では、怪談家・ぁみが出演する。
【番組カット】ゾワゾワ…！怪談テクニックを学ぶWEST.
同番組では、昨年の好評を受けて今年の夏も「リア突 海の家」を開催する。今年の開催地は神戸・須磨海岸。放送では7月11日のオープンに向けて「リア突 海の家プロジェクト’26」と銘打ち、アトラクションやゲームを決めるべくさまざまな“海の家プロデューサー”を招く。
今回は、怪談家として20年以上活躍し「第二の稲川淳二」との呼び声も高い“ぁみ”から、夏の定番である“怖い話”を学ぶ。
ぁみの登場に、WEST.メンバーの中でひときわテンションが上がったのが濱田崇裕（濱＝異体字）。実は濱田は毎日のように怪談や心霊動画を見たり、WEST.のYouTubeで怪談話を披露したりするほど大の怪談好き。メンバーも「ウチにも怪談師がいます」とぁみに濱田を推す。
濱田は意気揚々と“持ちネタ怪談”を語り始めたものの、出だしで大失敗してしまう。メンバーもぁみも怖がるというよりも、笑いをかみ殺す事態に。 そこから濱田はもちろん、WEST.全員が“怪談力”を上げるために教わったのは「明日からできる怪談が怖くなるテクニック」。メンバーが「仕事減りません？」とぁみを心配するほど、間の取り方や動きなど、秘伝のテクニックをたっぷり伝授される。
ラストに全員で挑戦したあるモノを怪談に仕立てる“カイダナイズ”では、思わぬ才能を発揮し、メンバーから拍手喝さいを受けたメンバーも。ぁみのリアルな“怪談授業”を受けて、メンバーたちは腕を上げることができるのか。そして海の家のさらなる展開とは。
7人組グループ・WEST.の冠番組、ABCテレビ『リア突WEST.レボリューション』（毎週土曜 深0：00※関西ローカル）。きょう6日の放送では、怪談家・ぁみが出演する。
【番組カット】ゾワゾワ…！怪談テクニックを学ぶWEST.
同番組では、昨年の好評を受けて今年の夏も「リア突 海の家」を開催する。今年の開催地は神戸・須磨海岸。放送では7月11日のオープンに向けて「リア突 海の家プロジェクト’26」と銘打ち、アトラクションやゲームを決めるべくさまざまな“海の家プロデューサー”を招く。
ぁみの登場に、WEST.メンバーの中でひときわテンションが上がったのが濱田崇裕（濱＝異体字）。実は濱田は毎日のように怪談や心霊動画を見たり、WEST.のYouTubeで怪談話を披露したりするほど大の怪談好き。メンバーも「ウチにも怪談師がいます」とぁみに濱田を推す。
濱田は意気揚々と“持ちネタ怪談”を語り始めたものの、出だしで大失敗してしまう。メンバーもぁみも怖がるというよりも、笑いをかみ殺す事態に。 そこから濱田はもちろん、WEST.全員が“怪談力”を上げるために教わったのは「明日からできる怪談が怖くなるテクニック」。メンバーが「仕事減りません？」とぁみを心配するほど、間の取り方や動きなど、秘伝のテクニックをたっぷり伝授される。
ラストに全員で挑戦したあるモノを怪談に仕立てる“カイダナイズ”では、思わぬ才能を発揮し、メンバーから拍手喝さいを受けたメンバーも。ぁみのリアルな“怪談授業”を受けて、メンバーたちは腕を上げることができるのか。そして海の家のさらなる展開とは。