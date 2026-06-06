【グッドスマイルフェス 2026 東京】 開催期間：6月6日10時～21時 6月7日10時～18時 会場：ベルサール秋葉原 B1F・1F・2F イベントホール 入場料：無料

ファット・カンパニーは、6月6日より開催しているイベント「グッドスマイルフェス 2026 東京」にて、「ウマ娘」シリーズのフィギュアを展示している。

会場では、アニメ「ウマ娘 シンデレラグレイ」より「スーパークリーク」や「メジロアルダン」が登場。さらに「ウマ娘 プリティーダービー」より、「［Glacialis Vega］アドマイヤベガ」「［緋色の君へ風が吹く］ダイワスカーレット」「ハルウララ［初うらら♪さくさくら］Ver.」なども並んでいる。

【アニメ「ウマ娘 シンデレラグレイ」よりスーパークリーク】【アニメ「ウマ娘 シンデレラグレイ」よりメジロアルダン】【「ウマ娘 プリティーダービー」より［Glacialis Vega］アドマイヤベガ】【「ウマ娘 プリティーダービー」より［緋色の君へ風が吹く］ダイワスカーレット】【「ウマ娘 プリティーダービー」よりハルウララ［初うらら♪さくさくら］Ver.】

(C)久住太陽・杉浦理史＆Pita・伊藤隼之介／集英社・ウマ娘 シンデレラグレイ製作委員会

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