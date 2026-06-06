【グッドスマイルフェス 2026 東京】 開催期間：6月6日10時～21時 6月7日10時～18時 会場：ベルサール秋葉原 B1F・1F・2F イベントホール 入場料：無料

グッドスマイルカンパニーは、6月6日より開催しているイベント「グッドスマイルフェス 2026 東京」にて、「忍物語」などの新作フィギュアを発表した。

会場では「忍物語」より「忍野忍 『忍物語』表紙Ver.」や「四月は君の嘘」より「宮園かをり ウェディングドレスVer.」、「やはり俺の青春ラブコメはまちがっている。」より「一色いろは 原作Ver.」のデコマスを展示。

また、「ノーゲーム・ノーライフ」より「ブラックしろ」、「魔女の旅々」より「イレイナ」のデコマスも公開された。

忍物語

忍野忍 『忍物語』表紙Ver.

四月は君の嘘

宮園かをり ウェディングドレスVer.

やはり俺の青春ラブコメはまちがっている。

一色いろは 原作Ver.

ノーゲーム・ノーライフ

ブラックしろ

魔女の旅々

イレイナ

(C)西尾維新／講談社

(C)新川直司／講談社

(C)W,P/S

(C)榎宮祐

(C)白石定規・SBクリエイティブ／魔女の旅々製作委員会