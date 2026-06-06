【グッドスマイルフェス 2026 東京】 開催期間：6月6日10時～21時 6月7日10時～18時 会場：ベルサール秋葉原 B1F・1F・2F イベントホール 入場料：無料

エンバートイズは、6月6日より開催しているイベント「グッドスマイルフェス 2026 東京」にて、フィギュア「BLAZE タウバーン・オーディナリー」の原型などを展示している。

今回イベント会場の同社ブースでは様々な作品のフィギュアを展示しており、アニメ「STAR DRIVER 輝きのタクト」から「BLAZE タウバーン・オーディナリー」の原型を初お披露目している。

またメカニカルパルスの展示ブースでは、アニメ「天元突破グレンラガン」よりデフォルメフィギュア「天元突破グレンラガン」や「超銀河グレンラガン」の原型を展示しているほか、同社のオリジナルシリーズ「BUFF小隊」より「命中Hit Rate」の原型なども展示している。

エンバートイズ

「BLAZE タウバーン・オーディナリー」

メカニカルパルス

「天元突破グレンラガン」

「超銀河グレンラガン」

「命中Hit Rate」

(C)BONES / STAR DRIVER COMMITTEE

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