【グッドスマイルフェス 2026 東京】 開催期間：6月6日10時～21時 6月7日10時～18時 会場：ベルサール秋葉原 B1F・1F・2F イベントホール 入場料：無料

グッドスマイルカンパニーは、6月6日より開催しているイベント「グッドスマイルフェス 2026 東京」にて、ボーカロイド「初音ミク」関連のフィギュアを展示している。

会場では「初音ミク Music ＆ Fire Works」、「初音ミク スマイル×フューチャーVer.」、「初音ミクシンフォニー 2025 札幌公演Ver.」、「初音ミクシンフォニー 10th Anniversary Ver.」、などが公開されている。

そのほかグッドスマイルレーシングより、「レーシングミク 15th “Rhapsody” 2010-2025」も登場。商品化は未定だが、「初音ミク feat. Yoneyama Mai」のブロンズ鋳造作品も参考展示されている。

【初音ミク Music ＆ Fire Works】【初音ミク スマイル×フューチャーVer.】【初音ミクシンフォニー 2025 札幌公演Ver.】【初音ミクシンフォニー 10th Anniversary Ver.】【レーシングミク 15th “Rhapsody” 2010-2025】【初音ミク feat. Yoneyama Mai】

Art by Aちき (C) Crypton Future Media, INC. www.piapro.net piapro

Art by 岡田 (C) Crypton Future Media, INC. www.piapro.net piapro

Art by Rella (C) Crypton Future Media, INC. www.piapro.net piapro

(C) 望月けい / Crypton Future Media, INC. www.piapro.net piapro directed by コヤマシゲト

Art by 米山舞 (C) Crypton Future Media, INC. www.piapro.net piapro