【グッドスマイルフェス 2026 東京】 開催期間：6月6日10時～21時 6月7日10時～18時 会場：ベルサール秋葉原 B1F・1F・2F イベントホール 入場料：無料

Solarainは、6月6日より開催しているイベント「グッドスマイルフェス 2026 東京」にて、各種スケールフィギュアの展示を行なっている。

「アズールレーン」からは、大鳳(交流宿舎)や応瑞 碧波清夏 Ver.、肇和 青粼煌陽 Ver.などが登場。

また「文豪ストレイドッグス 迷ヰ犬怪奇譚」より[賀正]太宰治、「すーぱーそに子」よりすーぱーそに子 エクササイズ Ver.、「STEINS;GATE」より牧瀬紅莉栖 Racing Ver.などが展示されている。

【「アズールレーン」より大鳳(交流宿舎)】【「アズールレーン」より応瑞 碧波清夏 Ver.】【「アズールレーン」より肇和 青粼煌陽 Ver.】【「文豪ストレイドッグス 迷ヰ犬怪奇譚」より[賀正]太宰治】【「すーぱーそに子」よりすーぱーそに子 エクササイズ Ver.】【「STEINS;GATE」より牧瀬紅莉栖 Racing Ver.】

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