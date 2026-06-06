【地震】岐阜県、愛知県、三重県内で震度2 愛知県西部を震源とする最大震度2の地震が発生 津波の心配なし
2026年06月06日午前10時20分ごろ、愛知県西部を震源とする最大震度2の地震が発生しました。岐阜県、愛知県、三重県内では最大震度2の揺れが観測されています。 最大震度2を観測したのは岐阜県、静岡県、愛知県、三重県です。 この地震による津波の心配はありません。 震源の深さは40km。地震の規模を示すマグニチュード（M）はＭ４．０と推定されます。
岐阜県【震度2】 恵那市 【震度1】 中津川市 瑞浪市 美濃加茂市 土岐市 可児市 坂祝町 富加町 川辺町 八百津町 白川町 御嵩町 下呂市 岐阜市 大垣市 関市 美濃市 羽島市 各務原市 岐阜山県市 瑞穂市 本巣市 郡上市 海津市 岐南町 笠松町 養老町 関ケ原町 神戸町 輪之内町 揖斐川町 大野町 岐阜池田町 北方町
愛知県【震度2】 新城市 碧南市 豊田市 常滑市 高浜市 【震度1】 豊橋市 豊川市 蒲郡市 田原市 豊根村 名古屋千種区 名古屋北区 名古屋中村区 名古屋中区 名古屋瑞穂区 名古屋熱田区 名古屋中川区 名古屋港区 名古屋南区 名古屋守山区 名古屋緑区 名古屋名東区 岡崎市 一宮市 半田市 刈谷市 安城市 西尾市 犬山市 稲沢市 大府市 知多市 知立市 岩倉市 愛西市 清須市 北名古屋市 愛知みよし市 あま市 大口町 飛島村 南知多町 愛知美浜町 幸田町
三重県【震度2】 津市 【震度1】 松阪市 四日市市 桑名市 鈴鹿市 いなべ市 木曽岬町 東員町 菰野町 三重朝日町 川越町 伊勢市 玉城町
提供：ウェザーニューズ