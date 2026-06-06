怪しい宗教勧誘についていった経験…aespa・カリナ＆ウィンター、騙されやすい一面を告白

ガールズグループaespaのメンバー、カリナとウィンターが、騙されやすい一面を見せた。

去る6月5日、YouTubeチャンネル「Channel Fullmoon」には、「あなたはもう“鉄甘”なKWANGYAの世界観にハマっていきます｜ナ・ヨンソクのわいわい」（原題）というタイトルの動画が公開された。

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動画には、2thフルアルバム『LEMONADE』でカムバックしたaespaが出演した。

番組プロデューサーのナ・ヨンソクと話をしていた彼女たちは、「人相」について話すなか、「道を知っていますか？（韓国のカルト宗教勧誘に使われる言葉）」に引っかかった経験を共有した。

普段から人の話を鵜呑みにしやすいというウィンターに対し、ナ・ヨンソクは「外を歩いていて『道を信じますか？』という人についていったりしたのではないか？」と尋ねた。この質問に、カリナとウィンターは「ついていったことがある」と答え、視聴者を驚かせた。

（写真＝YouTubeチャンネル「Channel Fullmoon」）

1枚目：左からウィンター、カリナ 3枚目右：ナ・ヨンソク

特に、ウィンターはデビュー後にあった出来事だと話し、さらなる衝撃を与えた。彼女は「本物の巫堂（ムーダン、巫女）なのかなと思えるぐらいに、『手足が冷えていないか』」と言われたことに驚き、カフェまでついていったと伝えた。

同じように、カリナは練習生のときに似たような出来事を経験した。

彼女は、休みの日に1人で買い物をしていたところ、「もしかして圧迫感のようなものを背負って生きていないか」「試練を経験しているような感じではないか」と言われ、「気がとても弱そうに見えるから、美味しいものをおごって話を聞いてあげたい」と言われて、ついていったと話した。

幸いなことに、彼女たちはカフェで異変を感じ、何事もなく店を出た。

なお、aespaの2thフルアルバム『LEMONADE』は、ハントチャートでアメリカ、中国、日本1位を獲得し、勢いに乗っている。

◇カリナ プロフィール

2000年4月11日生まれ。本名ユ・ジミン。2020年11月にaespaのメンバーとしてデビュー。卓越したダンススキルで、グループの顔的存在。練習生時代には本名名義で、SHINee・テミンのソロ楽曲MV出演している。また、グループ内最高身長の167cmを誇るスタイルの持ち主で、脚も非常に長い。出演したラジオ番組で明らかにした特技は、その長い脚を生かした「足で物を拾うこと」で、服やリモコン、ハンガーなどを拾えるそう。あだ名はサンリオキャラクターのクロミに似ていることから「カロミ」と呼ばれている。

◇ウィンター（WINTER） プロフィール

2001年1月1日生まれ。本名キム・ミンジョン。2020年11月17日に、SMエンターテインメントからデビューしたaespaのメンバーとして活動中。優れた歌唱力とダンススキルで、グループ内でも人気のメンバー。明るい性格でムードメーカーとしての役割も担っており、いたずら好きな一面も持っている。WINTERという名前の由来は、冬生まれで白くて美しいというイメージからつけられた。