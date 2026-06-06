【ブロンコビリー】『韓国グルメフェア』を開催!ブートジョロキアを使った激辛プルダックソースをかけた「がんこハンバーグ」など

ステーキハウス ブロンコビリー(全148店舗)は、2026年夏の激辛メニューBRONCO FIRE第2弾『韓国グルメフェア』を6月23日から7月20日までの期間限定で開催する。

2025年7月、BRONCO FIRE第1弾として、ブロンコビリー史上NO.1の激辛メニューを開発した。今年のBRONCO FIRE第2弾では、人気の韓国グルメをテーマに展開する。昨年に匹敵する激辛メニューに加え、新たに旨辛メニューもラインアップ。メインメニュー以外にもトッピング、ブロンコビュッフェ、プレミアムドリンクバーにもフェアメニューを取りそろえた。

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〈『韓国グルメフェア』メインメニュー〉

◆激辛プルダックソースがけ ブロンコおじさんのこだわり炭焼きがんこハンバーグ 〜まろやかチーズよいしょ盛り!!〜

人気NO.1のがんこハンバーグに、ブートジョロキアの刺激が弾ける激辛ソースとプルダック(鶏肉)を絡めた。好みに合わせて、まろやかチーズを3杯までかけることができ、辛さを調節することも可能。付け合わせの白菜キムチと相まって、辛く仕上がったため、おまけの「美酢ももラッシー」が付いてくる。

【単品価格】

がんこハンバーグ+激辛プルダックソース&チーズ付き+美酢ももラッシー

200g:1,968円(税込 2,164円)

300g:2,473円(税込 2,720円)

【セット価格】

がんこハンバーグ+激辛プルダックソース&チーズ付き+美酢ももラッシー+ファイアーセット(食べ放題ブロンコビュッフェ+大かまどごはん(またはパン)+たまごスープ)

200g:2,828円(税込 3,110円)

300g:3,333円(税込 3,666円)

※300gのセットを注文した場合、大かまどごはん特盛りサイズが選択可能。

激辛プルダックソースがけ ブロンコおじさんのこだわり炭焼きがんこハンバーグ 〜まろやかチーズよいしょ盛り!!〜

◆ブロンコおじさんのこだわり炭焼きがんこハンバーグ&旨辛ヤンニョム風ビリチキ

人気NO.1のがんこハンバーグとブロンコビリーのチキンステーキを使用した店内調理のジューシーなビリチキと、甘辛ヤンミョムチキンのたれを和えた旨辛のコンビメニュー。

【単品価格】

がんこハンバーグ+旨辛ヤンニョム風ビリチキ2個

200g:1,968円(税込 2,164円)

300g:2,473円(税込 2,720円)

【セット価格】

がんこハンバーグ+旨辛ヤンニョム風ビリチキ2個+ファイアーセット(食べ放題ブロンコビュッフェ+大かまどごはん(またはパン)+たまごスープ)

200g:2,828円(税込 3,110円)

300g:3,333円(税込 3,666円)

※300gのセットを注文した場合、大かまどごはん特盛りサイズが選択可能。

ブロンコおじさんのこだわり炭焼きがんこハンバーグ&旨辛ヤンニョム風ビリチキ

◆「旨辛ヤンニョム風ビリチキ(4個)〜白菜生キムチ添え〜」

【価格】

880円(税込 968円)

〈トッピングの限定メニュー〉

◆「鉄板焼き! ビビンバ風ガーリックライス」

価格:330円(税込 363円)

魚沼産コシヒカリセット、もしくは単品大かまどごはんの注文が必要となる。

〈ブロンコビュッフェの限定メニュー〉

「食べ放題ブロンコビュッフェ」を注文すると食べられる。

◆「チョレギサラダ」

ロメインレタス、グリーンリーフをベースに、韓国味付けのりを散らした。もろみ醤油のチョレギドレッシングをかけると、チョレギサラダとして楽しめる。

◆「明太子入りピリ辛カクテキ風サラダ」

角切りにした大根に唐辛子と明太子を和えた。ポリポリとした食感と、ピリ辛で魚介の旨みがクセになるカクテキ風サラダ。

◆「ピリ辛もやし」

唐辛子のピリッとした辛味と、ごま油の香ばしさが感じられる味付けのサラダ。

◆「もろみ醤油のチョレギドレッシング」

ごま油の香ばしさとニンニクの旨みを効かせ、もろみ醤油の豊潤な香りを加えたチョレギドレッシング。

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〈プレミアムドリンクバーの限定メニュー〉

「プレミアムドリンクバー」または「プレミアムドリンクバー&ジェラートバー」を注文すると食べられる。

◆「美酢ももドリンク」

美酢ももフレーバーを使用したドリンク。食後にさっぱりと飲むことができる。

【プレミアムドリンクバー】美酢ももドリンク