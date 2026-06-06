【グッドスマイルフェス 2026 東京】 開催期間：6月6日10時～21時 6月7日10時～18時 会場：ベルサール秋葉原 B1F・1F・2F イベントホール 入場料：無料

6月6日より開催しているイベント「グッドスマイルフェス 2026 東京」にて、各フィギュアメーカーの新作美少女フィギュアが展示されている。

会場ではホビーストックやSushing、muse moldsなど各メーカーからフィギュア原型が展示されている。オリジナルブランドやイラストレーターのオリジナルキャラクターをはじめ、アニメ、ゲーム作品のキャラクターなど様々なフィギュア原型が公開された。

HOBBY STOCK

初音ミク 1/7 HATSUNE MIKU Digital Stars 2025 ver.

ウイング

ウマ娘 プリティーダービー マチカネフクキタル

VISION

CHILLfigg Relax きみが死ぬまで恋をしたい

CHILLfigg とある科学の超電磁砲 T

Sushing

BUNNY TACTICAL RESPONSE SQUAD Medic・グレース

BUNNY TACTICAL RESPONSE SQUAD Signaller・シオン

ラビット・クリーニング・ユニット 戦闘メイド・望月

ドールズフロンライン 2：エクシリウム リヴァ・ホットエクササイズ

「海神の帆」「Olibia・オリビア」

1/12組立式プラスチックモデル

muse molds

劇場版「Fate/kaleid liner プリズマ☆イリヤ Licht 名前の無い少女」

東方Project

ローゼンメイデン

LUMINOUS BOX

黒沼まゆ

Bunny Cops_01/02

SQUARE ENIX

ファイナルファンタジーⅩ ユウナ

WAVE

岡田ユリコ（電波人間タックルver.）

パネル

【クロエ・フォン・アインツベルン 水着ver.】【イリヤスフィール・フォン・アインツベルン 水着ver.】【美遊・エーデルフェルト 水着ver.】【藤原妹紅 illustration by 久蒼穹】【雪華綺晶】

Art by lack (C) Crypton Future Media,INC. www.piapro.net

(C) Cygames,Inc.

(C)あおのなち・一迅社／「きみ死ぬ」製作委員会

(C)2018 鎌池和馬／冬川基／KADOKAWA／PROJECT-RAILGUN T

(C)Sushing.All Rights Reserved.

(C) SUNBORN.All Rights Reserved.

(C)2021 H・T/K/PLNGMP

(C)上海アリス幻樂団

(C)PEACH-PIT・集英社／ローゼンメイデン製作委員会

(C)カット

(C)CheLA77

(C) SQUARE ENIX

CHARACTER DESIGN:TETSUYA NOMURA

(C)柴田ヨクサル／ヒーローズ・Tojima Rider Project

(C)石森プロ・東映

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