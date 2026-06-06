ホビーストックやウイングなど新作美少女フィギュア原型が多数展示【#グッドスマイルフェス】
【グッドスマイルフェス 2026 東京】 開催期間：6月6日10時～21時 6月7日10時～18時 会場：ベルサール秋葉原 B1F・1F・2F イベントホール 入場料：無料
Art by lack (C) Crypton Future Media,INC. www.piapro.net
6月6日より開催しているイベント「グッドスマイルフェス 2026 東京」にて、各フィギュアメーカーの新作美少女フィギュアが展示されている。
会場ではホビーストックやSushing、muse moldsなど各メーカーからフィギュア原型が展示されている。オリジナルブランドやイラストレーターのオリジナルキャラクターをはじめ、アニメ、ゲーム作品のキャラクターなど様々なフィギュア原型が公開された。
HOBBY STOCK
初音ミク 1/7 HATSUNE MIKU Digital Stars 2025 ver.
ウイング
ウマ娘 プリティーダービー マチカネフクキタル
VISION
CHILLfigg Relax きみが死ぬまで恋をしたい
CHILLfigg とある科学の超電磁砲 T
Sushing
BUNNY TACTICAL RESPONSE SQUAD Medic・グレース
BUNNY TACTICAL RESPONSE SQUAD Signaller・シオン
ラビット・クリーニング・ユニット 戦闘メイド・望月
ドールズフロンライン 2：エクシリウム リヴァ・ホットエクササイズ
「海神の帆」「Olibia・オリビア」
1/12組立式プラスチックモデル
muse molds
劇場版「Fate/kaleid liner プリズマ☆イリヤ Licht 名前の無い少女」【クロエ・フォン・アインツベルン 水着ver.】 【イリヤスフィール・フォン・アインツベルン 水着ver.】 【美遊・エーデルフェルト 水着ver.】
東方Project【藤原妹紅 illustration by 久蒼穹】
ローゼンメイデン【雪華綺晶】
LUMINOUS BOX
黒沼まゆ
Bunny Cops_01/02
SQUARE ENIX
ファイナルファンタジーⅩ ユウナ
WAVE
岡田ユリコ（電波人間タックルver.）
パネル
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