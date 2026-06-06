数ある雑誌の中から、魅力的な付録を2つまとめてご紹介します。付録とは思えないクオリティの高さに注目が集まる今回のアイテム。完売前にぜひチェックしておきたい、その詳細を分かりやすくお届けします。（サムネイル画像出典：Amazon）

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数ある雑誌の中から、チェックしておきたい付録を2つ厳選してご紹介します。今回しか手に入らない限定アイテムということもあり、その仕上がりが気になっている方も多いはず。そこで、気になる仕様や魅力をそれぞれ紹介します。

『ミャクミャク シール帳BOOK』の「ミャクミャクシール帳セット」


宝島社から7月2日に発売される『ミャクミャク シール帳BOOK』（税込3890円）。付録として、「ミャクミャクシール帳セット」が付いてきます。

▼シルバー箔押しのミャクミャクが目を引くクリアシール帳

空前のシールブームのなか、みんな大好きミャクミャクのシール帳セットが登場。シルバーで箔押しされたミャクミャクが目を引く、約縦17×横15×厚さ2.5cmのシール帳は、クリア素材を採用しています。さらに2種類の中表紙（各約縦15×横10.5cm）が付いているので、気分に合わせて着せかえも楽しめるのがうれしいポイント。本誌でしか手に入らないスペシャル仕様に仕上がっています。

▼豪華2種のシール＆アクリルチャーム付きで楽しさ満載

セットのシールはぷっくりしたクリア素材にキラキラの金フチがついた「立体クリアシール」と、ふわもちな触り心地が楽しすぎる「マシュマロシール」の豪華2種類（各約縦15×横10.5cm）。さらに、約縦4×横3.5cmのかわいいアクリルチャームも付属しています。シールライフの相棒にぴったりな、ミャクミャクファン必見の特別セットです。

『ミャクミャク文具缶BOOK』の「ミャクミャク文具缶」


宝島社から6月3日に発売される『ミャクミャク文具缶BOOK』（税込3290円）。付録として、「ミャクミャク文具缶」が付いてきます。

▼大阪・関西万博で大人気！「マイドオオキニ缶」コラボのレトロかわいい缶ケース

2025年の大阪・関西万博で大人気のおみやげとして話題を集めた「マイドオオキニ缶」とのコラボデザインが実現した、本誌でしか手に入らないレアな文具缶です。縦11×横8×高さ3cm（約）のコンパクトなサイズながら、レトロでかわいいデザインが魅力。EXPO2025公式ライセンス商品として、ミャクミャクのかわいらしさが存分に表現されています。

▼ホチキス・ハサミ・マスキングテープなどミニ文具6点が充実のセット内容

缶ケースの中にはホチキス（10号針20本付き）、ハサミ（カバー付き）、マスキングテープ（幅1.5cm×長さ5m）、丸クリップ、付箋（20枚）、ジッパーバッグ2種のミニ文具6点セットがぎっしり入っています。どれもミャクミャクデザインのかわいすぎるアイテムで、デスクに置いておくだけでテンションが上がります。普段使いはもちろん、ファンアイテムとしてコレクションしたい逸品です。
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(文:All About ニュース お買いもの部)