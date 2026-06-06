ミャクミャクファンにはたまらない…！ ミャクミャクの「文具缶」「シール帳」が付いてくる注目雑誌2選【注目の付録】
数ある雑誌の中から、チェックしておきたい付録を2つ厳選してご紹介します。今回しか手に入らない限定アイテムということもあり、その仕上がりが気になっている方も多いはず。そこで、気になる仕様や魅力をそれぞれ紹介します。
宝島社から7月2日に発売される『ミャクミャク シール帳BOOK』（税込3890円）。付録として、「ミャクミャクシール帳セット」が付いてきます。
▼シルバー箔押しのミャクミャクが目を引くクリアシール帳
空前のシールブームのなか、みんな大好きミャクミャクのシール帳セットが登場。シルバーで箔押しされたミャクミャクが目を引く、約縦17×横15×厚さ2.5cmのシール帳は、クリア素材を採用しています。さらに2種類の中表紙（各約縦15×横10.5cm）が付いているので、気分に合わせて着せかえも楽しめるのがうれしいポイント。本誌でしか手に入らないスペシャル仕様に仕上がっています。
▼豪華2種のシール＆アクリルチャーム付きで楽しさ満載
セットのシールはぷっくりしたクリア素材にキラキラの金フチがついた「立体クリアシール」と、ふわもちな触り心地が楽しすぎる「マシュマロシール」の豪華2種類（各約縦15×横10.5cm）。さらに、約縦4×横3.5cmのかわいいアクリルチャームも付属しています。シールライフの相棒にぴったりな、ミャクミャクファン必見の特別セットです。
宝島社から6月3日に発売される『ミャクミャク文具缶BOOK』（税込3290円）。付録として、「ミャクミャク文具缶」が付いてきます。
▼大阪・関西万博で大人気！「マイドオオキニ缶」コラボのレトロかわいい缶ケース
2025年の大阪・関西万博で大人気のおみやげとして話題を集めた「マイドオオキニ缶」とのコラボデザインが実現した、本誌でしか手に入らないレアな文具缶です。縦11×横8×高さ3cm（約）のコンパクトなサイズながら、レトロでかわいいデザインが魅力。EXPO2025公式ライセンス商品として、ミャクミャクのかわいらしさが存分に表現されています。
▼ホチキス・ハサミ・マスキングテープなどミニ文具6点が充実のセット内容
缶ケースの中にはホチキス（10号針20本付き）、ハサミ（カバー付き）、マスキングテープ（幅1.5cm×長さ5m）、丸クリップ、付箋（20枚）、ジッパーバッグ2種のミニ文具6点セットがぎっしり入っています。どれもミャクミャクデザインのかわいすぎるアイテムで、デスクに置いておくだけでテンションが上がります。普段使いはもちろん、ファンアイテムとしてコレクションしたい逸品です。
※掲載されている情報は記事公開時のものです。あらかじめご了承ください
(文:All About ニュース お買いもの部)
『ミャクミャク シール帳BOOK』の「ミャクミャクシール帳セット」
宝島社から7月2日に発売される『ミャクミャク シール帳BOOK』（税込3890円）。付録として、「ミャクミャクシール帳セット」が付いてきます。
空前のシールブームのなか、みんな大好きミャクミャクのシール帳セットが登場。シルバーで箔押しされたミャクミャクが目を引く、約縦17×横15×厚さ2.5cmのシール帳は、クリア素材を採用しています。さらに2種類の中表紙（各約縦15×横10.5cm）が付いているので、気分に合わせて着せかえも楽しめるのがうれしいポイント。本誌でしか手に入らないスペシャル仕様に仕上がっています。
▼豪華2種のシール＆アクリルチャーム付きで楽しさ満載
セットのシールはぷっくりしたクリア素材にキラキラの金フチがついた「立体クリアシール」と、ふわもちな触り心地が楽しすぎる「マシュマロシール」の豪華2種類（各約縦15×横10.5cm）。さらに、約縦4×横3.5cmのかわいいアクリルチャームも付属しています。シールライフの相棒にぴったりな、ミャクミャクファン必見の特別セットです。
『ミャクミャク文具缶BOOK』の「ミャクミャク文具缶」
宝島社から6月3日に発売される『ミャクミャク文具缶BOOK』（税込3290円）。付録として、「ミャクミャク文具缶」が付いてきます。
▼大阪・関西万博で大人気！「マイドオオキニ缶」コラボのレトロかわいい缶ケース
2025年の大阪・関西万博で大人気のおみやげとして話題を集めた「マイドオオキニ缶」とのコラボデザインが実現した、本誌でしか手に入らないレアな文具缶です。縦11×横8×高さ3cm（約）のコンパクトなサイズながら、レトロでかわいいデザインが魅力。EXPO2025公式ライセンス商品として、ミャクミャクのかわいらしさが存分に表現されています。
▼ホチキス・ハサミ・マスキングテープなどミニ文具6点が充実のセット内容
缶ケースの中にはホチキス（10号針20本付き）、ハサミ（カバー付き）、マスキングテープ（幅1.5cm×長さ5m）、丸クリップ、付箋（20枚）、ジッパーバッグ2種のミニ文具6点セットがぎっしり入っています。どれもミャクミャクデザインのかわいすぎるアイテムで、デスクに置いておくだけでテンションが上がります。普段使いはもちろん、ファンアイテムとしてコレクションしたい逸品です。
※掲載されている情報は記事公開時のものです。あらかじめご了承ください
(文:All About ニュース お買いもの部)