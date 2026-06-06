森高愛、ディズニーシーでのミニスカ姿に熱視線「スタイル抜群」「脚綺麗」
【モデルプレス＝2026/06/06】モデルで女優の森高愛が6月4日、自身のInstagramを更新。東京ディズニーシーでのショットを公開した。
【写真】28歳女優「脚綺麗」ディズニーでのミニスカ姿
森高は「＃森高のお洋服」「カメラ目線ありがとうございます」とつづり、東京ディズニーシーで撮影したショットを投稿。デニムのアウターに白地に黒の水玉模様のバルーンミニスカートを合わせたコーディネートで、スラリとした脚が際立っている。
また、人気キャラクター・ミッキーマウスとの2ショットなども公開している。
この投稿にファンからは「脚綺麗」「可愛すぎる」「スタイル抜群」「充実してて楽しそう」「青で統一されたコーデ素敵」などといった声が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】28歳女優「脚綺麗」ディズニーでのミニスカ姿
◆森高愛、ディズニーショット
森高は「＃森高のお洋服」「カメラ目線ありがとうございます」とつづり、東京ディズニーシーで撮影したショットを投稿。デニムのアウターに白地に黒の水玉模様のバルーンミニスカートを合わせたコーディネートで、スラリとした脚が際立っている。
また、人気キャラクター・ミッキーマウスとの2ショットなども公開している。
◆森高愛の投稿に反響
この投稿にファンからは「脚綺麗」「可愛すぎる」「スタイル抜群」「充実してて楽しそう」「青で統一されたコーデ素敵」などといった声が寄せられている。（modelpress編集部）
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