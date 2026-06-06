韓国人インフルエンサー「どんどん手抜きになってる」2日分の弁当公開「彩り豊か」「どれも本当に美味しそう」の声
【モデルプレス＝2026/06/06】インフルエンサーのひよんが6月4日、自身のInstagramストーリーズを更新。手作りの弁当を投稿し、話題となっている。
【写真】韓国人インフルエンサー彩り豊か」チキン南蛮にナムル…2日分の弁当公開
ひよんは「どんどん手抜きになってる」とつぶやき、弁当を投稿。「やっぱりおにぎりの方が食べやすいみたい」としながらパプリカのナムル、チキン南蛮、人参の炒めものとリンゴを別添えにした写真を披露。また、別の日にはスナップエンドウ、塩麹からあげ、ごぼうの漬物と、そぼろをのせたご飯の弁当に「副菜なさすぎて漬物入れた」と記している。
この投稿には「手抜きだなんて信じられない」「彩り豊かで美味しそう」「食欲そそられる」「真似したい」「理想のお弁当」「メニューの組み合わせが健康的で参考になる」「お弁当開けるのが楽しみになりそう」「ひよんちゃん、料理上手で尊敬します」と反響が寄せられている。
ひよんは、1993年3月4日生まれ。日本生まれ、日本育ちの韓国人。2018年に自身のYouTubeチャンネル「ひよんちゃんねる」を開設。2022年6月17日に3歳年下の一般男性との結婚、2023年10月に第1子の出産を発表した。（modelpress編集部）
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◆ひよん「どんどん手抜きになってる」弁当公開
ひよんは「どんどん手抜きになってる」とつぶやき、弁当を投稿。「やっぱりおにぎりの方が食べやすいみたい」としながらパプリカのナムル、チキン南蛮、人参の炒めものとリンゴを別添えにした写真を披露。また、別の日にはスナップエンドウ、塩麹からあげ、ごぼうの漬物と、そぼろをのせたご飯の弁当に「副菜なさすぎて漬物入れた」と記している。
◆ひよんの投稿に反響
この投稿には「手抜きだなんて信じられない」「彩り豊かで美味しそう」「食欲そそられる」「真似したい」「理想のお弁当」「メニューの組み合わせが健康的で参考になる」「お弁当開けるのが楽しみになりそう」「ひよんちゃん、料理上手で尊敬します」と反響が寄せられている。
ひよんは、1993年3月4日生まれ。日本生まれ、日本育ちの韓国人。2018年に自身のYouTubeチャンネル「ひよんちゃんねる」を開設。2022年6月17日に3歳年下の一般男性との結婚、2023年10月に第1子の出産を発表した。（modelpress編集部）
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