ノルウェー発のジュエリーブランド「トムウッド（Tom Wood）」が、フランスの著名なタトゥーアーティストであるギ・ル・タトゥーア（Guy Le Tattooer）とのコラボレーションコレクション「Reflections Collection」を6月6日に発売する。トムウッド公式オンラインストアのほか、青山と渋谷の旗艦店で取り扱い、その他トムウッド取扱店舗で順次販売する。

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ギ・ル・タトゥーアは、現在ロサンゼルスを拠点に活動する、フランス出身のアーティスト。精緻でイラストのようなタッチの表現で知られ、伝統的な民芸や神話的モチーフ、世界各地を旅する中での出会いや物語からインスピレーションを得た作品を発表している。

同コラボは、トムウッドの創設者でクリエイティブディレクターのモナ・イェンセン（Mona Jensen）がタイを旅していた際に、全身にギ・ル・タトゥーアによるタトゥーを刻んでいる同氏のビジネスパートナーと出会い、その美しさに魅了されたことをきっかけに実現したという。モナは、「Reflectionsには、旅の中で生まれた記憶の断片や日々の情景が刻み込まれています。私たちのジュエリーをギ・ル・タトゥーアが自由に表現できる真っ白なキャンバスとして提供できたことは非常に有意義で刺激的な経験でした」とコメントしている。

コレクションはリングやペンダントなど全10ピースで構成。トムウッドのシグネットリングをベースに、ギ・ル・タトゥーアが描くタトゥーのモチーフを刻み込んで表現した。シルバーには全てリサイクルシルバーを採用し、セッティングされているグリーントルマリン、レッドガーネット、ホワイトラボグロウンダイヤモンド、ブラックスピネルはそれぞれ、愛、成長、強さ、エネルギーを象徴するという。刻まれている絵柄の意味については明かされておらず、着用者それぞれの想像に委ねている。価格は7万300〜11万6700円。なお、青山店1階の店頭の壁面には、ギ・ル・タトゥーアが描いたアートが貼り出されている。

◾️トムウッド：公式オンラインストア