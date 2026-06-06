家電量販最大手のヤマダホールディングス（ＨＤ）と５位のエディオンは５日、経営統合で基本合意したと発表した。

新たに持ち株会社を作り、両社を完全子会社として傘下に置く方向だ。規模拡大で、家電の調達コスト低減やプライベートブランド（ＰＢ）の商品開発力強化を目指す。（中山知香、森谷達也）

来年１０月上場

新会社の会長にはヤマダＨＤの山田昇会長兼最高経営責任者（ＣＥＯ）、社長にはエディオンの久保允誉会長ＣＥＯが就く。取締役の数は両社同数とする。新会社の社名は今後検討するが、両社のブランドは当面維持する。

統合比率など詳細を詰めた上で、２０２７年５〜６月に最終契約の締結を目指す。株主総会の決議を経て、持ち株会社が同年１０月に東京証券取引所のプライム市場へ上場する予定だ。ヤマダＨＤとエディオンは上場廃止となる。

２６年３月期連結決算の売上高はヤマダＨＤが１兆６９１８億円、エディオンが７９３７億円。単純合算では約２兆５０００億円と、家電２位のノジマの２・５倍の規模となる。国内の小売業では売上高１０兆円規模のイオンやセブン＆アイ・ホールディングス、３兆円規模のファーストリテイリングに次ぐ４位につける。

山田氏は記者会見で「規模を生かしたスケールメリットを追求し、コスト低減を通じた効率化が可能だ」と述べた。

ヤマダから打診

統合は昨年４月にヤマダ側から打診したという。両社は家電販売を中心に、住宅や家具の販売、リフォームなどで事業拡大を図るという成長戦略が一致していた。久保氏は「同じ考えで事業を展開しているのはヤマダしかなかった。事業の最大化を目指すパートナーだ」と強調した。

両社は統合の狙いとして、共同仕入れによる家電の調達コスト低減や全国配送網の強化を挙げた。利益率が高いＰＢでも、サプライチェーン（供給網）の効率化や顧客からの情報収集を強化することなどで、ニーズに合った商品開発を進める考えだ。ノジマが日立製作所の家電事業を買収してＰＢ強化を打ち出すなど、家電各社の開発競争が激しくなっている。

統合により、家電業界では圧倒的な規模となるが、課題も残る。西日本では店舗が重複する場所も多く、消費者が不利益を被る可能性があるとして、独占禁止法の審査対象となる可能性がある。

また、家具大手ニトリＨＤは、エディオン株を約１０％持つ。両社はＰＢの共同開発などで連携しており、ニトリの動向も焦点となる。久保氏は「今の取引は従来通りやっていく。統合は全てのステークホルダー（利害関係者）の利益を向上させることが目的だ」と理解を求めた。

相当な経済圏作れる…ヤマダＨＤ・山田会長

記者会見での主な発言は次の通り。

山田氏「（家電業界は）少子高齢化や人口減、異業種による参入で大きな変革の時代を迎えている。持続的に成長・発展させるには大局的な見地からの選択が必要だ」

――統合の狙いは。

山田氏「ヤマダとエディオンの顧客基盤を足せば、相当な会員数の経済圏を作れる。この強みを生かしていきたい」

久保氏「エディオンの出店は西日本が中心だが、ネット販売では全国配送しており、物流が課題だった。（統合で）より良いサービスを提供できる」

――対等な精神での経営統合ができるのか。

山田氏「お互いの企業文化を尊重するために持ち株会社を選んだ。２人で知恵を出しながらやっていく」

久保氏「目指す方向は一緒だ。ヤマダと一緒にやることが企業価値の向上につながると思う。一緒に力を合わせてやっていけると確信している」