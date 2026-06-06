「同じ人物とは思えない――」

【衝撃ビフォーアフター】ぽっちゃりした可愛い系グラドル→42キロのバキバキボディに大変身したグラドル・三上もえさん（30）の写真を見る

元看護師で、現在はグラビアアイドルとして活動する三上もえさんがSNSに投稿した衝撃のビフォーアフター写真が、SNSで大きな反響を呼んでいる。

白いビキニ姿で笑顔を見せた“可愛い系グラドル”から一転、現在の彼女は美しく割れた腹筋を武器に、ボディメイク大会のステージに立っている。

だが、その劇的な変化の裏には、「可愛くならなければ価値がない」と、自分を追い込み続けた過去があった。三上さんはなぜ、ここまで激変を遂げたのか――。変身後の同級生の反応から、幼少期の壮絶な家庭環境、母との複雑な関係性について聞いた。（全3回の1回目）



三上もえさん ©︎鈴木七絵／文藝春秋

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周りから「え、誰!?」「どこイジったんや！」って…

――SNSで三上さんのビフォーアフターを拝見したのですが、あまりの変化に本当に驚きました。以前の“可愛い系グラドル”のイメージから一転して、今はまるで別人のような美しい筋肉美ですよね。

三上もえさん（以下、三上） ありがとうございます。周りからも「え、誰!?」ってめちゃくちゃ言われます。友達とかファンの方にもびっくりされましたし、この前、中学の同窓会で男子に「お前ホンマにあの三上か？ どこイジったんや！」って言われました。顔はどこも整形していないんですけどね。

――整形まで疑われてしまうほど印象が変わったということですよね。ご出身は関西とうかがいましたが、子どもの頃から周囲を驚かせるような目立つタイプだったのでしょうか。

仕事で家にいなかった母と2人の生活

三上 全然、そんなことはなかったです。人前に出るキャラじゃなかったですし、休みの日は一日中家にこもってテレビを見たり、閉館するまで図書館にいるようなおとなしい子でした。

うちは母子家庭だったんですが、お母さんが仕事で家にいないことが多くて。家に帰ってもいつも1人でした。中学になると、胸とかも膨らんでくるじゃないですか。だけど、ブラジャーも買ってもらえなくて。おじいちゃんとおばあちゃんとお食事にいくと、そのおつりをお小遣いとしてくれたので、小銭を貯めてブラジャーを買ったりしていました。

――今の明るいお姿からは、想像もつかない壮絶な過去ですね……。

三上 そうですね……。お母さんは仕事で忙しいから、手料理を作ってもらった記憶がほとんどなくて。だからいつも、ご飯は冷凍のオムライスやたこ焼き、スーパーの半額のお弁当ばかりでした。昔食べすぎたからか、今でも冷凍食品は見るのもイヤですね。もしかしたら、あの時は給食だけがまともなご飯だったかもしれません。

中学生になると、“次、いつ食べられるかわからへん”みたいな感覚があって、とにかくカロリーの高い菓子パンを選んで食べていました。

――カロリーを徹底的に管理している今とは、全く真逆ですね。

三上 それが自分の中では普通やったんです。そんな中で、友達のお母さんが異変に気づいてくれて、今日泊まっていきな、って言ってご飯を作ってくれたんです。「手づくりのご飯ってこんなに温かくて美味しいんや！」って、感動しました。

その友達のお母さんが児童相談所に電話してくれたんですけど、結局保護されるとかもなくヒアリングされただけで終わってしまって。お母さんも家になかなか帰ってこなくなっちゃったりして、その後は友達の家に泊まらせてもらってなんとか暮らしていました。今思うと、本当に友達に生かされてたなって思います。

とにかく自立して、自分で稼いで食べていけるようになりたかった

――今の三上さんからは想像もつかない、壮絶な子供時代を過ごされていたんですね……。当時から『早く大人になりたい』というお気持ちは強くおありだったのでしょうか。

三上 そうですね。とにかく自立して、自分で稼いで食べていけるようになりたかった。早く家を出たくて、中学を卒業してすぐに入れる全寮制の看護学校を選びました。

寮の門限は18時でしたが、付属の病院で働けば20時までOKやったので、平日は朝7時起きで学校に行って、授業が終わったら夕方から病院で20時までバイト、土日も朝から病院で、17時に終わったら居酒屋で深夜まで働いて。もちろん終電がないので、寮が開く時間までネカフェで寝て帰る生活をしていました。あの時は、1年365日、1回もお休みがなかったですね。

学費を母に預けたら、学校から「支払われていない」と連絡が

――高校生の遊びたい盛りにお休みが1日もないなんて、本当に大変でしたね……。

三上 そうですね、若かったからこそできたのかも。

その上、奨学金の問題もあって……。合計420万円を借りてたんですけど、80万円もの大金を一括で払わないといけなくなった時があって。休みなくバイトして貯めたお金を母親に預けて支払いをお願いしていたら、学校側から学費が支払われていないと連絡があったんです。

このままじゃ学校を続けられないと思い、母に聞くと「あのお金？ ああ、体調悪くて働けない時にぜんぶ使っちゃった（笑）」って言われ、ああ、終わったな……って、目の前が真っ暗になりました。

当時未成年だったので消費者金融でお金を借りるなんてこともできず、居酒屋のバイトの時間を増やすことしか選択肢はありませんでした。

“知り合い以上、家族未満”みたいな不思議な距離感

――その状況は、かなり苦しかったですよね。お母様を責める気持ちはなかったのでしょうか。

三上 昔は、なんで私ばっかり、っていろいろ思うこともありました。だけど、お母さんが私を産んだ21歳になった時、“この年で子育てって、お母さんもそりゃしんどかったよな”って。遊びたい年齢やったと思うし、不満もたまるやろうなって。今の自分があるのは親のおかげでもあるので、今となっては産んでくれてありがとうって感謝しています。

――そんなふうに考えられるように成長したんですね。お母様は、今の三上さんのご活躍をどのように思っていらっしゃるのでしょうか？

三上 グラビアアイドルとして活動している事は知ってくれているんですけど、この前発売したDVDを送ったら、「開けずにしまっておくね」って言われました（笑）。

昔からあまり会話してこなかったし、当時は道ですれ違っても話さない、“知り合い以上、家族未満”みたいな関係で。ここ最近は、誕生日にプレゼントを送ってくれるようになったので、少しだけ親子の距離が縮まったような気がしています。

〈画面に映る自分の顔に「ブス！」スマホを投げて割ってしまったことも…ぽっちゃり系→42kgまで極限のダイエットをしたグラドル・三上もえ（30）が語る、“醜型恐怖症”に苦しんだ記憶〉へ続く

（佐藤 ちひろ）