テレビ朝日「グッド!モーニング」でお天気キャスターを務める気象予報士の舩橋沙貴さん（28）は昨年6月、インスタグラムで両耳に感音性難聴を抱えていることを明かした。難聴だとわかったのは幼稚園の頃。そこから20年以上、補聴器とともに歩んできた。

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補聴器の経済的負担や学校生活での葛藤、そしてイギリス留学が変えた価値観まで、自身の難聴について初めてメディアに語ってくれた。（全3回の1回目／2回目に続く）



舩橋沙貴さん ©深野未季／文藝春秋

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クラクションを鳴らされてようやく「何か鳴ったかな」…両耳が感音性難聴

――舩橋さんは現在テレビ朝日「グッド!モーニング」で水曜日、木曜日のお天気キャスターを務めていますが、昨年の6月6日「補聴器の日」に自身が難聴で補聴器をつけていることをインスタグラムで明かしました。お話をしていても難聴者であるとはわからないのですが、どういった難聴になるのでしょうか。

舩橋沙貴さん（以下、舩橋） 両耳が感音性難聴で、左耳が中等度、右耳が高度難聴です。

聴力レベルは、左耳が50〜60デシベル、右耳が80〜90デシベル前後です。

右耳だけでいうと、後ろからクラクションを鳴らされてようやく「何か鳴ったかな」と気付けるぐらいにしか聴こえず、基本的に左耳で聞いています。

左耳は、補聴器をつけてようやく、健聴の方の7割くらいは聞き取れているかな、といったところでしょうか。

――補聴器は両耳につけているんですか。

舩橋 はい、つけています。ただ右耳は聴力が特に低く、補聴器をつけても音を言葉や情報として聞き取ることができるわけではなくて。それでも右耳に補聴器をつけると本当にわずかですが、聴こえる音質や方向感覚がよくなるんです。

例えるなら、聞きたい音への壁が10枚から9枚になるようなイメージです。わずかな違いですが、少しでも両耳による聞こえを助けるためにつけています。

100万円を超えるものも…経済的負担が大きい補聴器

――初歩的な質問で恐縮なのですが、補聴器ってお値段的に高いものなのでしょうか。

舩橋 値段も性能も大きさも様々なものがあります。両耳で10万円くらいから、グレードの高いものだと100万円を超えます。

そして1回買ったら一生使えるものではなくて、耐用年数があり、5年ぐらいのスパンで買い替えが必要です。

――保険は利くんですか。

舩橋 いえ、補聴器には保険は適用されず、経済的負担は大きいです。助成制度が設けられている自治体もありますが、身体障害者手帳の有無や年齢により、助成の内容も様々です。私は手帳の交付基準の境界の聴力のため、聴覚障害の認定を受けていなくて、全額自己負担です。

日本は世界的に見ても、聴覚障害の認定基準が厳しく、助成を受けられるハードルが高めになっていると感じます。軽度〜高度難聴も困りがあり、安全な生活を送るためには補聴器が必要なことは同じです。

「デシベルダウン運動」といって、もっと幅広く公的支援が受けられるように基準を下げようという動きもあります。

「聞かなくていい音も拾ってしまい…」補聴器をつけると疲れる理由

――以前、難聴の方を取材した際に、人間は耳に入る音から必要な情報だけを無意識に取捨選択していますが、補聴器では全部の音を拾うから情報の処理が大変と聞きました。舩橋さんも同じでしょうか。

舩橋 そうですね、今でも補聴器をつけると疲れます。家に帰ってたまにつけたまま寝てしまう時があるんですが、そうすると睡眠の質が悪いんです。寝ている間も、補聴器で聞かなくていい音も拾ってしまい、その情報処理ですごい脳が疲れちゃっているのかもしれません。

補聴器をつけて外を歩いてる時でも、風切り音や雨音、電車の音で人の声が聞こえないことは多いんです。とにかくもう全部の音が同じだけ大きくなって入ってきてしまい、聞きたい音が聞けない。

あとスピーカーの音とか、パソコンからの音も聞き分けにくかったりします。歌やラジオでも、何度巻き戻して聴いても、そこだけ絶対に聞き取れない、ということもあります。

――そもそもご自身の耳が聞こえづらいとわかったのはいつ頃だったんですか。

舩橋 私自身は自覚症状はなかったんですが、幼稚園時代に聞こえづらくなったと親から聞いています。幼稚園生活の中で「今までと違って聞こえづらくなっているかも？」ということがあり、病院で検査したら難聴とわかりました。補聴器をつけ始めたのは6歳くらいからです。

会話は「3人でギリギリ、4人になるともう必死」

――子供の頃、耳が聞こえづらいことで苦労したことはありますか。

舩橋 これは子供の頃だけでなく今もなんですが、大人数の会話が苦手です。3人でギリギリで、4人になるともう必死なんです。私はみんなの声を聞き取ることにすごく集中しています。

だから、自分が話す言葉や気の利いた返しを考える余裕がない時もあります。「もっと面白いこと言えたのに！」と、後で悔しがることもしばしばです（笑）。

うまく反応できなかったり、発言するタイミングや声のトーン、言葉選びを間違えたなぁと後でくよくよすることもあります。

――子供の頃はどんな子でしたか。

舩橋 外で遊ぶのも、運動も好きでした。耳のことで悩み始める時期まではすごく活発な子だったとは思います。

「合唱コンクールで口パク」学校生活での悩みと苦労

――悩み始めたのはいつ頃だったんでしょうか。

舩橋 小学校高学年ぐらいです。最初は、自分がつけている補聴器がみんなに見られているんじゃないか、補聴器がすごく目立っているんじゃないかと気になり始めて。そこからは耳を出すヘアスタイルができなくなりました。

――ほかにも学校生活において苦労する部分はありましたか。

舩橋 普通のことが普通にできないのが嫌でした。席替えひとつとっても右耳が聞こえないから窓側の席はダメだし、先生から遠くなると聞こえづらいから前方の席に座れるような配慮をお願いしていました。

みんながドキドキする席替えなのに、私にはその選択肢がない。そういうとき、自分が普通じゃないと突きつけられる感じがしました。

音楽の歌のテストも本当につらくて。自分の声が自分でよく聞こえないから、音程がとれないんです。難聴が原因で音程が外れると、周りが気遣い、反応しにくくて「シーン」となる、あの空気はきつかったです。

もちろん、笑われていたらそれはそれできつかったと思うんですけど。どちらにせよ、針のむしろって感じで、今でも思い出すと心がキュッとなります。

合唱コンクールや校歌斉唱でも、自分が歌うことで周りのハーモニーを崩したくなくて、小学校から高校までずっと自主的に口パクでした。歌うことは好きだから、みんなと一緒のハーモニーで歌えたら楽しかっただろうなぁって思います。

子供の頃は研究者になりたかった

――子供の頃の夢はありましたか。

舩橋 卒業文集に書いていたのは「研究者になりたい」でした。実際、通った北海道教育大学札幌校では雪や氷の研究をしましたし、夢が叶いました。もともと大学を選んだ理由も雪や氷の研究ができる研究室があったからでした。

――どんな研究をされたんですか。

舩橋 フロストフラワーという海氷や湖氷の上に霜の花が咲く現象があるんです。それを実験室で作る研究をしました。

「誰が発言しているのかわからなくて」大学時代に一度教師になることを諦めたワケ

――教育大学ということですが、将来は教師を目指していたんですね。

舩橋 実は大学時代に一度教師になることを諦めているんです。大学では模擬授業といって、生徒役を大学生が務めるものがあったんです。ただ先ほども話しましたが、私は大人数で話されると、聞きとるのが難しい。

私が先生役で「みんな質問あるかな」といって、生徒役の人達が声を出し始めると、何を言っているのか、誰が発言しているのかわからなくて。

「生徒の声を拾えないのに先生になるなんて無理だ」と思ってしまって、そこで挫折しました。ただ、イギリスへの留学で変わりました。

――どんなきっかけになったんですか。

舩橋 留学前から、もし難聴でなければもっと英語も話せたはずだという思いがあったんです。就職活動を迎えるにあたって、「私はこれまで何を頑張ったかな？」と振り返った時に何もないなと思って。

そんな時に今、一番自分が目を背けていることは何かと考えた時に耳のことだと思いました。

難聴を理由に「できない」と思っていることを1つでも克服しないと、一生耳を理由に言い訳する人生になってしまう。そうならないために、今何をすればいいかと考えた時に、英語圏で生活して英語が話せるようになったら自信になるかなと思って。

現地に行ってしまえば否が応でも英語を使うし、身振り手振りで何とかなるかもしれない。そう思って、大学の交換留学のプログラムに申し込んで、イギリスに3か月間留学しました。価値観もそこで変わりました。

難聴のことを話したら「それがどうしたの？」と…

――どんなふうに価値観が変わったんですか。

舩橋 留学先のイギリスで、自己紹介の際に拙い英語で難聴のことや補聴器のことを伝えたら、「それがどうしたの？ なんで深刻な顔してるの？」って言われて、びっくりしちゃって。

日本だと触れていいのかどうか空気を読みがちなんですけど、イギリスでは「肌の色も宗教も生活も違って当たり前。耳が悪いことはわかった。配慮はするけれど、それも個性だし、それがあってのあなたでしょ」といろんな人が自然に言ってくれたんです。

――素晴らしいですね。ほかにもイギリスで過ごしていて、日本との違いを感じましたか。

イギリスでは聞き返すのが苦じゃない理由

舩橋 イギリスでは聞き返すのが苦じゃないんです。日本だと聞き取れなくて何度も聞き返すと「（そんなに大した内容じゃないから）もう大丈夫」と返されてしまうこともあります。「何回も聞き返してしまった」と申し訳なくなるし、その度にちょっと切ないです。

ただ向こうはネイティブ同士でもみんな普通に聞き返すから、全然気にならなくて。しかも自分は英語が母国語じゃないから、耳のせいじゃなく英語がわからなくて聞き返してると思われてた部分もあって、聞き返す時の心のハードルがぐっと低くなりました。

あと聞き返したとき、同じ言葉を繰り返すんじゃなく別の言い方にしてくれるのも助かって。現地でできた友人たちは、ある単語が聞き取れなかったら、もっと簡単な単語で説明してくれたんです。

これって、日本語でのコミュニケーションでも同じで、例えば「たまご」が聞き取れなかったら「たこ焼きの『た』だよ」って最初の1文字を教えてもらえると、ぐっとわかりやすくなったりします。

留学を経て「もう一度教師を目指そう」と思った

――留学先の大学でも違いは感じたんでしょうか。

舩橋 大学には「ディスアビリティオフィス」という特別な配慮が必要な生徒のための相談窓口があるんですが、緊張しながら耳のことを話したら、まるで雑談するみたいに「ようこそ！ よく来てくれたね」「どんな配慮があればいい？」ってどんどん手続きを進めてくれて。

制度としてもちゃんと整っていて、個性のひとつとして普通に受け入れてもらえてるんだなって、いい意味でカルチャーショックを受けました。

そういう友人や学校の配慮のおかげで留学生活を乗り越えられて、ペラペラではないですけれど、英語でコミュニケーションをとりながらご飯に行ったりお出かけできるくらいにはなったし、色んな価値観の人たちと出会って自分の世界も広がって、それが自信になりました。

留学を経たことでもう一度教師を目指そうと思いました。学校の生徒にだっていろんな子たちがいて、いろいろな価値観を持っている。その中で「難聴の私だからこそ伝えられること、寄り添えることがあるかもしれない」とポジティブに思えるようになったのが、先生になった一番のきっかけですね。

撮影＝深野未季／文藝春秋

〈「生徒の声が聞き取れない」「誰が話しているかわからない」“両耳難聴”の女性教師→お天気キャスターに“異色の転身”…気象予報士（28）が語った“転機”〉へ続く

（徳重 龍徳）