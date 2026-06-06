〈「生徒の声が聞き取れない」「誰が話しているかわからない」“両耳難聴”の女性教師→お天気キャスターに“異色の転身”…気象予報士（28）が語った“転機”〉から続く

テレビ朝日「グッド!モーニング」でお天気キャスターを務める気象予報士の舩橋沙貴さん（28）は昨年6月、インスタグラムで両耳に感音性難聴を抱えていることを明かした。難聴だとわかったのは幼稚園の頃。そこから20年以上、補聴器とともに歩んできた。

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中学校教師からお天気キャスターに転身した彼女だが、そこには難聴ならではの苦労もあった。本番1分前に補聴器の電池が切れる緊張の瞬間、発声の悩みで泣いた夜--。それでも「この耳だから今の自分がある」と言えるようになるまでの道のりを語ってくれた。（全3回の3回目／1回目から読む）



舩橋沙貴さん ©深野未季／文藝春秋

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お天気コーナーの“縁の下の力持ち”として制作の仕事に

――教師を辞め、ウェザーマップに所属した舩橋さんですが、まずはテレビの制作の仕事をされたそうですね。どういう仕事なのでしょうか。

舩橋沙貴さん（以下、舩橋） 制作はお天気コーナーを支える“縁の下の力持ち”で、番組スタッフさんに「今日の天気はこういうところがポイントです」とネタ出しをしながら、話し合ってコーナーの構成を考えたり、雨や雪の予想図といったCGの制作指示を出したり、コーナーで使うフリップの製作・監修など多岐にわたります。

私はまずTBSに配属され、ウェザーマップの社長でもある気象予報士の森朗さんのもとで「ひるおび」の制作に携わり、同じくウェザーマップの大先輩である増田雅昭さんのもとで「THE TIME,」の天気コーナー制作に携わっていました。

今も「グッド!モーニング」のお天気キャスターとしての出演は水曜日、木曜日ですが、そのほかの日は制作として携わっています。

お天気キャスターのオーディションでは「難聴を理由に諦めたくない」と…

――制作からお天気キャスターとしてのデビューまでどのくらいの期間があったんですか。

舩橋 TBSで制作のお仕事をさせていただいてもうすぐ1年、というタイミングで、「グッド!モーニング」のオーディションに合格しました。それまでも、いくつかオーディションを受けてはいたんですけれど落ちていて。

面接では難聴の話もしていましたし、それが理由で落ちるのなら仕方ないと思っていました。合格しても耳のことでいろいろとご配慮をお願いしなきゃいけない部分は絶対あるので「配慮していただかないと、どうしてもできないことがあります」と正直にお伝えしていました。

「それでも頑張りたいとは思っているし、難聴を理由にお天気キャスターを諦めたくない。逆に難聴者だってできるんだというところも見せたい」と話しました。

――お天気キャスターに決まったと最初に聞いた時、どんな気持ちでしたか。

舩橋 びっくりしました。「本当に？」って。このまま制作の仕事で天気の知識を深めていくのもいいかなと思っていましたし、信じられない気持ちのほうが大きかったです。でもすぐに感謝の気持ちがすごくわいてきました。

難聴だからこそお天気キャスターになりたいという気持ちを伝え、そこも認めた上で採用してくださったので。本当にありがたかったです。

「右耳の補聴器が電池切れ状態で本番」生放送前に起きた“トラブル”

――最初の放送のときのことは覚えていますか。

舩橋 すごく緊張しました。一発勝負ですし、これが全国放送に流れるんだと思って。リハーサルはできても、生放送の練習はできないですし。みんな固唾を呑んで見守ってくれたんですが、ありがたいことに1回目がすごく無事に終わって。皆さんのおかげです。

――お天気キャスターの仕事は生放送ですが、本番直前に補聴器の電池が切れてしまったこともあったそうですね。

舩橋 そうなんです。補聴器のメーカーにもよるんですが、私が使っているものは電池の寿命が1週間ぐらいなんです。しかも電池切れを知らせるアラームも、切れる1分前くらいにしか鳴らなくて。

本番まであと1分もない状態でアラームが鳴って、右耳の補聴器の電池が切れた状態で本番をやったことがあります。油断していました。幸いもともと聴こえづらい右耳だったので、何とかなりましたけれど。

でも、やはり右耳からの音がないと、左耳で聞く自分の声の聞こえ方が変わってしまって、声のコントロールがいつもよりうまくできませんでした。

そこからはスタジオに持ち込むポーチに電池をいっぱい入れるようにしてますし、オンエアの日に合わせて電池が切れる前でも交換するようにしています。

補聴器の電池が切れると耳栓をしているような聴こえ方になるので、聴こえないだけでなく、自分の出している声の大きさや抑揚などがわかりにくくなってしまうんです。

声量、ハリ、アクセントを人に聞いてもらいながら試行錯誤

――キャスターとしての仕事で周囲に助けてもらっていることはありますか。

舩橋 オンエア前のリハーサルでは、「今日、私ちゃんと声出てますか？」と必ず聞くようにして、声量やハリ、アクセントを確認しています。特に声の高さは自分の耳では正確に把握するのが難しく、出したい声のトーンからずれてしまうこともあるので、自分の声を聞いてもらうようにしています。

――お天気キャスターはイントネーションなども気をつけなければいけないので、そのあたりも難しそうですね。

舩橋 もともと耳が聞こえづらいのもあって、いまだに本番に向かう際に「イントネーションやアクセントが変だったら教えてくださいね」とお願いしてから行ってます。

後から聞いてみて自分では変だと分からないこともあるので、いろんな人に私の耳の代わりに聞いてもらったりもしています。どうやったら聞きやすい発声になるのかはまだまだ試行錯誤しています。

「もっとこんなふうに話せたら」生放送終了後、家で“悔し涙”を流すことも…

――上手くいかなくて悔しい日もありますか。

舩橋 放送が終わった後は毎日ひとり反省会です。さすがにテレビ局で泣いたことはないんですけど、家に帰ってから「もっとこんなふうに話せたらよかったのに」と悔しくなって、泣く時があります。

発声の練習をしていく中で、自分の耳の悪さとどうしても向き合わなきゃいけなくて。やってみるけど思ったようにできなくて、悔しくて涙が出てくることもあります。もっと上手になりたい、という気持ちが強いんだと思います。

――落ち込んだ時に支えになっていることはありますか。

舩橋 気分転換は筋トレです。筋肉は裏切らないので（笑）。週3〜4回くらい、多い時は週5で通っています。しっかり汗をかくと、一時的ではありますけど、気持ちを切り替えられるんです。

ただ一番の支えになっているのは、これまでの自分の人生と、応援してくださる周りの人たちの存在だと思います。まだ短い人生ですけど、振り返ると「あの時もああやって乗り越えられたな」と思えますし、乗り越える際にかけてもらった言葉にも支えられてきました。

難聴であることをインスタで告白、その反響は…

――6月6日の「補聴器の日」にインスタグラムで、初めて難聴であることを明かしました。最初からあのタイミングで明かそうと決めていたんですか。

舩橋 決めてはいませんでした。どこかのタイミングで明かせればと思っていたんですが、たまたま6月6日が補聴器の日だと当日に知って「もう明かすなら今日だ」とちょっと勢いに任せて投稿しました。少し怖かったですけれど、今日こそ言うべきタイミングかも、と直感が働いて。

――反響はどうでしたか？

舩橋 ご自身が難聴という方、お子さんが難聴の親御さんからのコメントがすごく多くて。それまで私のことを知らなかったけど応援してますよというコメントであったり、本当にたくさん温かい言葉をいただきました。

正直どういう反応が来るかなって怖かった部分もあって、ドキドキだったんですけど「変わらず応援します」って言っていただいたり、むしろ「発信をしてくださって嬉しい。勇気をもらった」って声もいただいて。そういう声が本当にたくさん、今でも届きます。本当にありがたいです。

「誰かが一歩踏み出すきっかけや参考に」難聴当事者として発信する理由

――今後の目標を教えてください。

舩橋 まずは気象予報士として、もっともっと成長したいです。もっと知識をつけて、予報の技術を磨きたい。皆さんに分かりやすく的確に情報を伝えられるようになりたい。

これまで情報の受け手としての困った経験が人一倍あるので、難聴の方しかり、子どもや高齢の方、外国の方でも分かるような寄り添う伝え方ができたらなと思います。

また難聴についても発信していきたいです。難聴といっても、聞こえ方も環境も人それぞれで、悩みは一人ひとり違う。だからこそ「こういう人もいるんだ」という1つの例として私の存在を知ってもらえれば。誰かが一歩踏み出すきっかけや参考になることが、発信を続ける意義だと考えています。

ようやく「この耳だから今の自分がある」と思えるようになった

――最後に同じように難聴を抱えている方に伝えたいことはありますか。

舩橋 私自身、耳のことがあったからすごく悩んだ人生でした。でも耳のことで悩み、それを乗り越えてきた経験を発信していく中で、いただいた応援の声がすごく支えになっています。ようやく「この耳だから今の自分がある」と本心で思えるようになりました。

今でも難聴だからこそ直面する悩みはあります。イントネーションがうまくいかないとか、ちょっとした挨拶やひとことを聞き取れなくて、相手に言い直させてしまったり。

会話やコミュニケーションの中で、「あぁ、今のがちゃんと聞き取れる耳だったらなぁ」と思うことは日常茶飯事です。「耳が聞こえていたら、もっと自然にできたのにな」って思う瞬間は、今も正直あります。

それでも、この耳だからこそ気づけた優しさもあります。マスクをずらして口元が見えるように話してくれたり、私の聞こえやすい側に自然と立ってくれたり。周囲の人のさりげない優しさに気づけるのは、この耳とともに生きてきたからだと思っています。

落ち込んだり、つまずいたり、悩んだりすることは、きっとみなさんにもあると思います。でもいつか、この耳とも、自分なりのちょうどいい距離感で付き合っていける時が来るのかもしれません。

完全に受け入れることはできなくても、「今日はこのくらいの距離感で向き合えばいいかな」と思える日が来る気がするんです。そうなるためには、いろいろな経験をゆっくり積み重ねていくことが大事なんじゃないかなと思っています。

撮影＝深野未季／文藝春秋

（徳重 龍徳）