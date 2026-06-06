〈「難聴で音程がとれない」「私は普通じゃない」合唱コンクールでは“口パク”…6歳から補聴器生活のお天気キャスター（28）が語る、子ども時代の苦労〉から続く

テレビ朝日「グッド!モーニング」でお天気キャスターを務める気象予報士の舩橋沙貴さん（28）は昨年6月、インスタグラムで両耳に感音性難聴を抱えていることを明かした。難聴だとわかったのは幼稚園の頃。そこから20年以上、補聴器とともに歩んできた。

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大学卒業後は北海道の公立中学校で理科の教師として働いていた彼女は、なぜお天気キャスターという異色の“転職”をすることになったのか。初めてメディアに語ってくれた。（全3回の2回目／3回目に続く）



舩橋沙貴さん ©深野未季／文藝春秋

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「マスク越しの声が聞き取れない」教師になってからの苦労

――イギリス留学で自信をつけた舩橋さんは大学を卒業して、中学校の理科の先生になりますね。どのあたりの学校だったのですか。

舩橋沙貴さん（以下、舩橋） 札幌市内の公立中学校です。1年生の担任とソフトテニス部の顧問を1年目からやっていました。

――教師をやっている中で、耳のことで苦労したことはありますか。

舩橋 先生になった当時はコロナ禍でみんなマスクだったんです。私は子音が聞き取りにくいので、相手の口の動きを見て言葉を推測しているんですが、マスクだとそれが難しくて。

しかもマスク越しの声は私にとっては聞き取りにくいというレベルを超えて、もやもやした音を聞き取れたらいいというくらいなんです。口元が見えないから、誰が話しているのかもわからなくなります。

理科の授業は生徒がポロッと言ったひと言から展開していくことが多いんですが、生徒たちはみんなが大きい声で発言できる子たちばかりではありません。

なので、生徒には「私は難聴で、うまく聞き取れない状況もある。でも、みんなの声をできるだけ聞きたいし、たくさん会話したいと思っている。だから、助けてくれたら嬉しい」と最初に伝えてました。

本当にいい生徒たちに恵まれて、生徒の発言した声を私が聞き取れないと「先生、〇〇さんが△△って言ってるよ」と別の子が自然に教えてくれるようになりました。

――授業以外で大変だったことはありますか。

舩橋 休み時間などでも、生徒の声が一回では正確に聞き取れないことが多くて。生徒同士の雑談などちょっとした会話がもっと聞こえてたら、もう少しうまく関係性を見てあげられたのになとは思います。

あと職員会議は大変でした。職員室って広いし、横に長いんですよ。しかも先生も多いので、遠い席の先生がお話ししたら何を言っているか聞き取りづらくはありました。

「専門家レベルで勉強してみよう」気象予報士の資格を取る“きっかけ”

――気象予報士の資格を取るきっかけも、中学校の授業だったそうですね。

舩橋 研究授業って分かりますか？ 教師の授業技術の向上を目的に、教師がひとつのクラスに集まって授業を見て、それをもとに、どうやったらよりよい授業ができるかを研究するんです。私は1年目の冬に「来年の研究授業を頼むね」と言われたんですが、単元を見たら天気だったんです。

大学で雪や氷の勉強はしていたんですが、正直、天気については中学校の教科書プラスアルファ程度のレベルで。「冬型の気圧配置が西高東低」ぐらいしかわからないほど浅い知識しかなくて。「これでは教えられないな」と思いました。

授業って100知ってやっと10教えられるぐらいだから、どうせなら専門家レベルで天気を勉強してみようと思ったのが、気象予報士の勉強のきっかけでした。

あと生徒の前で「先生は気象予報士の資格を持っているよ」とかっこつけたかったのも少しあります（笑）。もともと自然が好きだったので、天気の勉強をしていくうちにほかの知識と繋がってきて、どんどん「天気って面白い」となっていきました。

けっきょく翌年の研究授業までには気象予報士の資格を取ることはできませんでした。ただ試験勉強と教師の仕事を両立させながら勉強したことで、授業の幅もどんどん広がっていって。教科書に載っていない実験や、資格を取るために学んだ知識を使ってフェーン現象を深掘りしたり。

ほかにも気象庁のホームページの使い方や防災の話まで、学んだことを活かした自分なりの天気の授業ができました。

「天気予報の情報がちゃんと生活に生きてるんだ」と感動した出来事

――その後も気象予報士の勉強を続けたそうですが、なぜでしょうか。

舩橋 ある冬の日、休み時間に生徒たちがタブレットで、私が教えた気象庁のホームページで雪の予報を調べて「明日は大雪だから休校かも」って話していたんです。

けっきょく休校にはならなかったんですが、まあまあの大雪にはなったんです。伝えた知識や天気予報の情報がちゃんと生活に生きてるんだと目の当たりにして感動しました。

そこから改めて天気の仕事っていいなと思い始めたんです。天気の情報は人の命を守ることにも繋がりますし、教師の仕事をする中で好きだった、自分なりに噛み砕いて相手に伝えることもできると思って。そこから改めて気象予報士を目指し始めました。

「全力投球で向き合わないと」教師の仕事を辞めようと決意したワケ

――ただ気象予報士の資格を取るだけであれば、教師を辞めなくてもいいですよね。

舩橋 最初は教師を辞める気はなくて、資格だけを取ろうと思っていました。気象予報士の試験は年に2回あって、私は教員2年目の夏・冬、3年目の夏と3回連続で落ちて、さすがに心が折れかけました。

学校では1年生から3年間持ち上がりで担任をしていたんですが、1年生から見ていた生徒たちが受験生になり勉強を頑張っている姿を見て「もう1回だけ」と心を奮い立たせました。

ただ教師と試験勉強の両立は難しくて。忙しくなると「本当は勉強もしたいのに自分の時間がとれない」という気持ちが出てきちゃう自分が嫌で。そう思ってしまうことは生徒にも失礼だと感じて。生徒の3年間を預けてもらっているのだから、全力投球で向き合わないとって思っていたので。

そうしている中で「そもそも私は教師と試験勉強を両立できるほど器用じゃない。いったん“受験生”になって、資格を取ろう」と、教師を辞めて気象予報士の試験に専念することを決意しました。

――お話を聞いていると教師の仕事にもやりがいを感じていたんですよね。その決断は迷いませんでしたか。

舩橋 すごく迷いました。生徒たちはかわいかったですし、年も近かったので。ソフトテニス部の顧問をしていて、部活動も本当に一生懸命やっていました。だからこそ「この子たちを置いて私は辞めるのか」と悩みました。

「お天気キャスターになれば、難聴者として発信できる」

――気象予報士の試験はいつ合格したんですか。

舩橋 退職を決めた1月の試験をダメ元で受けたんですが、そこで合格しました。受け持っていた生徒たちの卒業式が3月にあったんですが、その数日前に合格通知が届きました。

卒業式の当日、最後のホームルームで合格を伝えると、生徒たちが自分のことのように喜んでくれたのを今でも覚えています。

――舩橋さんはそこからお天気キャスターを目指します。気象予報士の資格を活かすことだけであれば、表に出ない裏方の仕事もあります。その中でなぜお天気キャスターだったんでしょうか。

舩橋 一番はみんなの生活に関わる天気を仕事にしたいという思いでした。学校の先生では学校の規模にもよりますが、関われても1学年300人が限界です。一方で、もしキャスターになれたとしたら、関わる人数がものすごい数になります。

あとお天気キャスターになれば、難聴者として発信することもできますし、それが誰かの選択肢を広げることにつながるのではという思いもありました。

「自信はないけれど、奇跡が起きればいいな」お天気キャスターへの転身を勇気づけてくれた存在

――お天気キャスターは狭き門です。自信はあったんですか。

舩橋 自信はないけれど、奇跡が起きればいいなと思っていました。耳のこともありますし、実際やってみないとどこまでやれるのか、努力でカバーできる範囲なのかわからなかったですし。綺麗な方もいっぱいいる世界なので。そこで勇気をくれたのが生徒の存在でした。

難聴でも3年間教師をやれたことは自信に繋がりましたし、生徒たちが抱えている悩みや苦手なことを乗り越えている姿を見て、勇気をもらいました。

あとイギリス留学の時と共通する部分かもしれないんですが、まずは飛び込んでみようという気持ちがありました。

――お天気キャスターは容姿が注目されやすい面もあります。

舩橋 少しでも綺麗に映るようにと努力はしていますが、自信はありません。SNSなどで容姿についてポジティブな言葉をいただけた時は、正直嬉しいですけど（笑）。

モテ期があったとすれば先生時代ですね。生徒からも、「先生かわいい！」と言ってもらって、自己肯定感を上げてもらいました。

「面談で絶対落ちたと思いました」と話したら…面接官の“まさかの反応”

――舩橋さんは現在ウェザーマップに所属していますが、採用面談で手応えはありましたか。

舩橋 絶対落ちたと思いました（苦笑）。私が北海道にいたことやコロナ禍だったこともあり、採用面談はオンライン面談だったんです。

ただパソコンの音は私の耳では聞き取りづらく、面接官の声を聞こうと集中するあまり、自分の言いたいことを言えなかったですし、目線もどこを見ていいのかわからなくなってしまって。

面談が終わった後にすごく落ち込んだ記憶があります。後に面接官の方に「面談で絶対落ちたと思いました」と話したら「いや、まさかまさか。めっちゃ良かったよ」と言ってもらえたので、自分の認識とまた違ったみたいです。

――現在はお天気キャスターになりましたが、かつての生徒たちはどういう反応ですか。

舩橋 すごく応援してくれています。でも北海道では私が出演している6時50分の枠が映らないんですよ。ただSNSをみんな見てくれていて「先生いつも見ています」「どんどん、活躍してくださいね」とコメントをくれて、とても励みになっています。

放送がある時間の枠の代打中継で出演させていただいた時は、放送を見てくれた生徒たちからたくさん連絡をもらって、嬉しかったです。

撮影＝深野未季／文藝春秋

〈「耳が聞こえていたら、もっとうまく話せたのに」発声に悩み、悔し涙を流すことも…“両耳難聴のお天気キャスター”（28）が明かす、“声の仕事”の苦悩〉へ続く

（徳重 龍徳）