【グッドスマイルフェス 2026 東京】 開催期間：6月6日10時～21時 6月7日10時～18時 会場：ベルサール秋葉原 B1F・1F・2F イベントホール 入場料：無料

グッドスマイルアーツ上海は、6月6日より開催しているイベント「グッドスマイルフェス 2026 東京」にて、各種美少女フィギュアを展示している。

「アズールレーン」より、モガドールの嗅診ナーサリーコールVer.が登場。ハウデン・リーウ、近江、白鳳、大鳳 羅紗遊情、アンカレッジの交流宿舎ver.なども展示されている。

また「勝利の女神：NIKKE」からはエレグ：ブーム・アンド・ショック、ドロシー：セレンディピティ、ヘルム アフターシャワー、ラピ：レッドフード チェリッシュドレッド、シンデレラ ビューティフル ミーが披露されている。

そのほか「ステラソラ」より魔王ちゃんとコハク、「カオスゼロナイトメア」よりユキのフィギュア化も発表された。

【アズールレーン】【勝利の女神：NIKKE】【「NEEDY GIRL OVERDOSE」よりあめちゃん】【「劇場版モノノ怪」より薬売り】【「ブラウンダスト2」よりユルいライフガード ネブリス】【「ステラソラ」、「カオスゼロナイトメア」フィギュア化発表】

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