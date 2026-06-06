騙されたと思って試してみて！デスクワークで肩バキバキ…って人に推したい100均のボール

ダイソーのエクササイズグッズ売り場で見つけた『リフレッシュボール』は、デスクワークで凝り固まった肩や首のケアにぴったりのセルフケアアイテム。スーパーボールより硬めのしっかりした弾力で、気になる部位にじんわり圧をかけてほぐしてくれます。腕・脚・肩など幅広く使えるので、この機会に要チェックです！

【詳細】他の記事はこちら

商品情報

商品名：リフレッシュボール

価格：￥110（税込）

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4550480009971

デスクワークで肩がバキバキ…そんな時はこのエクササイズグッズ！

デスクワークで肩や首がガチガチに固まってしまう…

そんな悩みを抱えている人にぜひ試してほしいアイテムが、ダイソーのエクササイズグッズ売り場で出会った『リフレッシュボール』です。

見た目はシンプルなボールですが、実際に手に取ると意外なほどずっしり。

持ち運びもできないわけではありませんが、軽量と書かれているものの、中身がみっちり詰まっていて重さを感じます。

固さはスーパーボールよりもさらに硬めで、指で押してもほとんど沈まないレベル。このしっかりとした硬さが、筋肉にじんわり圧をかけてくれるポイントになっています。

疲れた肩をリフレッシュダイソーの『リフレッシュボール』の使い方は？

使い方はとてもシンプルで、テニスボールを使ったセルフマッサージと同じ感覚。気になる部分にボールを当てながら、転がすだけでOKです。

腕や脚はもちろん、肩や背中など幅広い部位に使えるのが魅力です。

特に筆者がお気に入りなのが、デコルテ周りや肩への使用。張りが気になる部分に当てると、広範囲に圧がかかり、力加減も自分で調整しやすいのでとても使いやすいです。

丸い形状が体のカーブにフィットし、ツボ押しスティックのように一点集中ではなく、広い範囲をじんわりとほぐしてくれます。

仰向けに寝転がって背中や肩に軽く当てる使い方もおすすめで、凝り固まった筋肉をやさしくケアできますよ。

今回はダイソーの『リフレッシュボール』をご紹介しました。

シンプルながらしっかり効くセルフケアアイテムとして、日常に取り入れたくなる一品です。気になった方はぜひチェックしてみてください！

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年6月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。